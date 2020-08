Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) odporučila, aby deti vo veku od 12 rokov nosili rúško za tých istých okolností ako dospelí. Podľa nej to pomôže zvládnuť pandémiu nového druhu koronavírusu, informovala agentúra AFP.

"Deti vo veku 12 rokov a viac by mali nosiť rúško za tých istých podmienok ako dospelí, predovšetkým vtedy, keď nie je možné zaručiť najmenej metrový odstup od ostatných, alebo keď je v okolí výrazné šírenie nákazy,"uviedla v piatok zdravotnícka agentúra OSN v nových odporúčaniach spracovaných v spolupráci s Detským fondom OSN (UNICEF).

WHO aj UNICEF zostavili skupinu odborníkov, ktorá preskúmala údaje dostupné o tom, ako deti prispievajú k šíreniu ochorenia COVID-19, a tiež o výhodách nosenia rúška u detí. Na základe nových zistení zostavili odporúčania pre deti, ktoré sú však odlišné pre rôzne vekové skupiny.

Obe agentúry OSN v dokumente pripustili, že sa ešte veľa nevie o tom, do akej miery deti prispievajú k šíreniu nového koronavírusu.

Ale dodali, že existujú určité obmedzené dôkazy, že deti sú v porovnaní s dospelými zrejme menej náchylné na infekciu. Zhromaždené údaje naznačujú i to, že tínedžeri "môžu zohrávať aktívnejšiu úlohu pri prenose než menšie deti".

Agentúry OSN odporúčajú, aby deti do päť rokov rúška nenosili. Za určitých okolností by však mali aj deti od šesť do 11 rokov nosiť rúško na miestach, kde je rozsiahly prenos koronavírusu alebo kde sú deti v kontakte so seniormi či ľuďmi z vysoko rizikových skupín.

Výnimku majú deti každého veku, ak majú vývojovú poruchu, postihnutie alebo robia fyzické aktivity - v týchto prípadoch však treba u nich dbať na dodržiavanie odstupu a obmedziť počet detí hrajúcich sa spoločne.