Mor sa na Slovensku rýchlo šíri, zasiahol ďalšie okresy. Vláda neplánuje sedieť so založenými rukami. Práve naopak. Minister na tlačovej besede oznámil rázne opatrenia.

Situácia s africkým morom ošípaných (AMO) na Slovensku je vážna, Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR pristúpi k ráznym opatreniam. Uviedol to v stredu šéf agrorezortu Ján Mičovský (OĽANO) na tlačovom brífingu. Ohrozené sú podľa jeho slov desiatky tisíc ošípaných, nákazu treba zastaviť.

Rezort žiada poľovníkov, aby napĺňali plány lovu diviakov, prípadne ich aj prekročili. Ak sa nezintenzívni lov, minister avizuje, že prvýkrát na území Slovenska štát nasadí do likvidácie vysokých počtov diviačej zveri aj ozbrojené zložky.

Ako vysvetlil generálny riaditeľ Sekcie lesného hospodárstva a spracovania dreva MPRV SR Michal Tomčík, rezort bude poľovníkov k zintenzívneniu lovu motivovať, a to zdvojnásobením finančnej odmeny pri predkladaní vzoriek. Pri neplnení plánu lovu však môže rezort uplatniť aj sankcie či pokuty. „Zároveň vyzývam aj všetkých občanov, ktorí majú individuálne chovy, mnohokrát sú to chovy, ktoré nie sú ani evidované – nechceme teraz robiť nejakých policajtov, ale chcem poprosiť všetky skupiny, aby urobili domáce zabíjačky,“ dodal Mičovský s tým, že v prípade nákazy by o tieto ošípané prišli bez náhrady.

Ako doplnil minister, od stredy rezort zintenzívni aj kontroly. „Presúvame množstvo pracovníkov z veterinárnej správy iných územných celkov Slovenska, ktoré nie sú nakazené AMO, aby prišli do ohrozených šiestich okresov a aby tam, takpovediac, šírili osvetu,“priblížil Mičovský. Ako spresnil ústredný riaditeľ Štátnej veterinárnej a potravinovej správy Jozef Bíreš, kontroly budú intenzívnejšie na všetkých stupňoch chovu ošípaných, čiže na farmách, pri presunoch zvierat, u drobnochovateľov aj pri narábaní s diviačou zverou.

Bíreš spája zhoršenú situáciu Slovenska s AMO s vývojom v okolitých krajinách. „Slovensko je krajina najviac ohrozená – z východu Ukrajina, zo severu Poľsko, tam neskutočne rýchlo postupuje AMO k hraniciam a hlavne k nemeckým a českým, a z juhu je to Maďarsko, ktoré je momentálne pre nás veľmi problémové,“ dodal Bíreš. Aktuálne je na Slovensku postihnutých šesť okresov, Michalovce, Trebišov, Košice mesto, Košice okolie, Rožňava a Rimavská Sobota. Zaznamenaných bolo 12 prípadov nakazených chovov a 221 infikovaných diviakov.

„Sebestačnosť Slovenska v bravčovom mäse je veľmi nízka, nedosahuje ani 46 %,“ vyčíslil minister s tým, že nechce, aby AMO a s ním súvisiace utracovanie nakazených ošípaných túto sebestačnosť ešte viac znížil.