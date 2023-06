Považujete povinnú poistku auta za nutné zlo? Vyberáte si ju najmä podľa ceny, a čo kryje, vás až tak nezaujíma? Môže sa vám to vypomstiť.

Podľa prieskumu sa až 97 % Slovákov pri uzatváraní povinného zmluvného poistenia (PZP) zaujíma predovšetkým o výšku poistného. Menej ako tretina sa zaujíma o možné pripoistenia a ešte menej, len pätina, má záujem o benefity.



Podobné je to aj pri zmene poisťovne. Aj tu až pre 97 % opýtaných zohráva hlavnú úlohu práve cena. Podľa Jaroslava Krajňáka, riaditeľa pre neživotné poistenie spoločnosti FinGO.sk, je to však chyba.



„Cena je pri PZP nepochybne dôležitá, ale určite by som si všímal, aké benefity majú poisťovne v základnom balíčku a aký je rozsah ponúkaných asistenčných služieb. Tieto aspekty môžu pri poistnej udalosti v konečnom dôsledku PZP výrazne predražiť,” hovorí.



Rozdiely medzi poistkami. Aj stovky eur ročne