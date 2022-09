Celoeurópsky osobný dôchodkový produkt je nový finančný produkt sporenia na penziu. S návrhom vytvoriť sporenie na dôchodok, do ktorého môžete prispievať nehľadiac na to, kde pracujete, prišla Európska únia pred desiatimi rokmi. Potrebnú legislatívu týkajúcu sa celoeurópskeho dôchodkového produktu prijala Slovenská republika začiatkom mája.

Prvou spoločnosťou v Európe, ktorá získala licenciu na poskytovanie európskeho dôchodku, je slovenský obchodník s cennými papiermi – spoločnosť Finax. „Tento spôsob sporenia môže byť výhodný napríklad pre občanov Slovenska žijúcich v iných štátoch Európskej únie, pretože svoje sporenie si budú môcť presúvať medzi jednotlivými krajinami,“ hovorí minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak.

Celoeurópsky dôchodkový produkt je určený pre všetkých obyvateľov Európskej únie, neviaže sa na pracovný pomer ani miesto, kde človek prácu vykonáva. Jeho cieľom je zabezpečiť sporiteľovi príjem v starobe popri štátnom dôchodku a národných doplnkových pilieroch. Ide o dobrovoľné sporenie, ktoré si budú môcť sporitelia presunúť do inej krajiny pri zmene bydliska a pokračovať v sporení s rovnakým produktom, prípadne budú môcť zmeniť poskytovateľa pri zmene bydliska v rámci Európskej únie. Práve tento charakter ho robí obzvlášť zaujímavým pre nadnárodné firmy, mladých ľudí a mobilných pracovníkov v Únii.

Nesporiť si v súčasnosti na penziu je podľa analytika prinajmenšom nezodpovedné. „Kto do dôchodku odíde bez vlastných úspor mimo oficiálnych dôchodkových pilierov, vysoko pravdepodobne zažije výrazný šok z prepadu životnej úrovne. Výška dôchodkov z verejného dôchodkového systému (1. pilier) v porovnaní s priemernou mzdou bude totiž nevyhnutne klesať súbežne s výrazným úbytkom pracujúcich ľudí. A samotný 2. pilier, do ktorého odchádza len časť povinných odvodov, ani 3. pilier, do ktorého vkladá nízke sumy len malá časť Slovákov, zďaleka nebudú stačiť na zvýšenie životného štandardu,“ vysvetlil Marián Búlik, finančný analytik OVB Allfinanz Slovensko.

Sporiteľ si na európsky dôchodok prispieva sám alebo mu naň môže prispievať aj zamestnávateľ. Príspevky sporiteľa budú na Slovensku odpočítateľné zo základu dane do výšky 180 eur ročne. „Na Slovensku máme už prvý, druhý a tretí pilier a som veľmi rád, že dnes vlastne môžeme spoločne predstaviť niečo, čo sa dá nazvať štvrtým pilierom a štvrtou možnosťou, ako si človek môže sporiť na dôchodok,“ zdôraznil minister práce. „Pôjde o dobrovoľné sporenie z vlastných úspor, ktoré bude mať v celej Únii rovnaké pravidlá. Nariadenie nastavuje podmienky tak, aby sporitelia boli vystavení čo najnižšiemu riziku, ich produkt bol prenositeľný s rovnakými podmienkami bez ohľadu na štát, v ktorom pracujú,“ informoval Marián Búlik.

