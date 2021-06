Chcete ísť do Česka na viac dní a vyhnúť sa KARANTÉNE? Za TÝCHTO podmienok do nej ísť nemusíte!

Cestovanie do Českej republiky sa už od pondelka (7. 6.) pre Slovákov zjednoduší. Naša susedná krajina nás totiž na základe novších údajov, ktoré boli odoslané do Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb preradila do oranžovej farby.