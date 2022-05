Zdravé raňajky sú skvelým spôsobom, ako môžete úspešne odštartovať svoj deň a telu dodať tie správne živiny, ktoré potrebujete na to, aby váš metabolizmus počas dňa fungoval efektívne. Vyskúšajte tri recepty plné hodnotných bielkovín, ktoré neobsahujú pridaný cukor. Raňajkové inšpirácie pre vás pripravila Želmíra Komorechová, majiteľka spoločnosti Kompava.

Vajíčkovo-proteínová nátierka

Vajíčkovo-proteínová nátierka Zdroj: Shutterstock

Potrebujeme:

• 4 vajíčka

• 3 trojuholníky topeného syra

• 50 g masla

• 2 odmerky Wellness Daily Proteín Kompava (príchuť natural)

• Soľ

• Čierne mleté korenie

• 2 ČL horčice

• Pažítku

Postup:

Vajcia si uvarte natvrdo cca 10 minút. Po uvarení ich vložte do studenej vody, aby sa ľahko olúpali. Vychladnuté a olúpané vajíčka rozrežte na polovicu, vyberte žĺtky, dajte ich do malej misky, roztlačte a vymiešajte ich s maslom a so syrom. Pridajte soľ, čierne mleté korenie, 2 odmerky Wellness Daily ProteínuKompava – príchuť natural a vymiešajte. Bielky nakrájajte nadrobno a primiešajte k žĺtkovej zmesi. Nátierku na záver posypte čerstvou pažítkou a podávajte s bezlepkovým pečivom.