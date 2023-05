Dovŕšilo už vaše dieťa 15 rokov, no ešte stále nemá svoj vlastný účet v banke? Zarobilo si už prvé peniaze na brigáde, no ešte stále ich posiela na účet vám?

Vzdelávať dieťa vo financiách je dôležité od útleho veku, avšak rozhodujúcim pre jeho budúci život je obdobie strednej školy. Vtedy si totiž zarobí svoje prvé peniaze. Čo však s prvou výplatou? Väčšina študentov si, pochopiteľne, kúpi niečo, po čom dlho túžili. Napríklad drahý telefón alebo tenisky. S ďalšími zarobenými peniazmi však narastá aj väčší pocit zodpovednosti. Namiesto toho, aby svoje prvé peniaze bezhlavo minuli, si ich môžu začať odkladať. Nie však do prasiatka, ale na študentský účet.

Bejby Blue Zdroj: Tatra banka

Príprava na "skutočný" život

Ak chcete vášho stredoškoláka pripraviť včas na skutočný "dospelácky" život, je dôležité, aby si osvojil základné situácie, ako je platba kartou v obchode alebo na internete, či preposielanie peňazí z účtu na účet. To platí aj v opačnom prípade. Väčšina pracovných agentúr a rovnako množstvo zamestnávateľov vypláca mzdu výhradne na bankový účet. A aby mali vaše deti o financiách lepší prehľad a vedeli, koľko peňazí im prišlo na účet a koľko z toho už napríklad minuli, je lepšie, aby sa s peniazmi naučili hospodáriť sami. A nielen to. Veľa starostí opadne aj vám, rodičom.

Predstavte si, že pri platení v obchode zrazu vaše dieťa zistí, že nemá peniaze. Alebo sa zo školy potrebuje dostať domov autobusom, no zistí, že v peňaženke nemá ani jedno euro. Rovnaká situácia môže nastať aj u lekára, kde ho môže zaskočiť nečakaný poplatok. Ak bývate v malom meste, môžete sadnúť do auta a peniaze mu priniesť. Jednoduchšie by však bolo, keby ste mu peniaze poslali rovno na účet. Študentský účet umožňuje prijímať okamžité platby. To znamená, že peniaze mu prídu na účet pár sekúnd od odoslania z účtu rodiča. A to aj vtedy, ak máte účet založený v inej banke.

Dokonca nevadí ani to, ak nemá pri sebe platobnú kartu. Stále si môže vybrať peniaze z bankomatu mobilom alebo priamo zaplatiť smartfónom alebo inteligentnými hodinkami na platobnom termináli obchodníka.

Bejby Blue Zdroj: Tatra banka

Vytvorenie účtu ľavou-zadnou a bez poplatkov

Keďže žijeme vo svete moderných technológií, už dávno nie je pravidlom, že sa kvôli otvoreniu účtu treba dostaviť osobne do banky. A keďže študenti kráčajú ruka v ruke s dobou, svoj prvý Študentský účet v Tatra banke si už otvoria jednoducho aj cez mobilný telefón. Vo veku od 15. do dovŕšenia 20. roku budú potrebovať len občiansky preukaz. Ak má študent viac ako 20 rokov a študuje na vysokej škole, musí zaslať aj potvrdenie o dennom štúdiu. K svojmu prvému účtu získajú navyše zadarmo a na počkanie aj bezkontaktnú platobnú kartu s originálnym dizajnom podľa vlastného výberu.

Okrem toho si môžu bezplatne otvoriť až 15 sporení, ktoré si môžu nazvať vlastnými názvami podľa toho, na čo si budú peniaze odkladať. Či už je to mobilný telefón, notebook alebo najnovšie tenisky. Pre väčšiu motiváciu si môžu priamo na účte nastaviť aj cieľ našetrenej sumy, aby sa im prvé peniaze z brigády alebo vreckového nerozkotúľali.

Odmena 30 eur a zľavy v obchodoch

Študentský účet bez poplatkov a s 30 eurami navyše je perfektným štartom do dospeláckeho života. Na to, aby vaše dieťa získalo peňažnú odmenu, mu stačí chvíľka času na mobilnom telefóne alebo priamo v pobočke, kde mu s otvorením účtu veľmi radi pomôžu. Aj keď je finančná odmena lákavá, Tatra banka si pre študentov prichystala aj ďalšie benefity. So Študentským účtom môžu výhodne nakupovať v obchodoch, ktoré sa zameriavajú na predaj udržateľných produktov a služieb. Stačí, ak si v aplikácii aktivuje službu My Benefit #premodruplanetu.

Bejby Blue Zdroj: Tatra banka

Inovácie idú ruka v ruke s bezpečnosťou

S prvým účtom a vlastnou platobnou kartou neprichádza iba zodpovednosť, ale aj väčšie pohodlie a ušetrený čas. Cez Tatra banku VIAMO môžu posielať svojim kamošom peniaze pomocou ich telefónneho čísla. Netreba zabúdať ani na bezpečnosť. Aby si ochránili svoje prvý zárobok, pri platbách na internete si majú možnosť vygenerovať v aplikácii jednorazové číslo karty, vďaka čomu budú ich peniaze v bezpečí.

Otvoriť si Študentský účet v Tatra banke prináša so sebou viacero výhod, ktoré si študenti okamžite zamilujú. Okrem toho, že im uľahčia študentský život, budú sa oveľa viac orientovať vo svojich financiách. Navyše pri otvorení účtu dostanú ako bonus 30 eur a zľavy pri nákupe vo vybraných obchodoch. Vedenie účtu je do 26 roku úplne zadarmo a pri posielaní z účtu na účet vám prídu peniaze takmer okamžite.