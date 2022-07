Nielen výrobné podniky či domácnosti, ale aj majitelia ubytovacích zariadení a gastro prevádzok pocítili zdražovanie! Rastúce náklady podnikov, zdražovanie potravín a energií sa tak zákonite prejavuje aj v konečných cenách.

„Neznamená to však, že by ceny počas leta rástli skokovo. Práve naopak, majitelia ubytovacích zariadení a gastro prevádzok majú snahu udržať ceny na prijateľných úrovniach, a preto sa snažia upraviť svoju obchodnú stratégiu tak, aby ľudia pocítili zdražovanie čo možno najmenej. Úplne sa to však z dlhodobého hľadiska eliminovať nedá,“ vysvetľuje prezident Asociácie hotelov a reštaurácií Slovenska Marek Harbuľák.

Anketa Plánujete toto leto dovolenku v zahraničí alebo na Slovensku? Zahraničie 65% Slovensko 35% Ďakujeme Váš hlas bol započítaný

Podľa výsledkov veľkej ankety denníka Plus JEDEN DEŇ, do ktorej sa zapojilo až 4 420 čitateľov, plánuje tento rok dovolenku na Slovensku 43,6 percenta a 40,7 percenta chce ísť do zahraničia. Ostatných 14,9 percenta nejde nikam. Dôvodom je zdražovanie, ale aj obmedzené finančné možnosti. Tých, ktorí dovolenkujú na Slovensku alebo zatiaľ neplánujú vyraziť za oddychom napríklad do našich hôr, môžu motivovať aj rekreačné poukazy.

„Príspevok môže získať napríklad rodič zamestnaný minimálne dva roky vo firme, ktorá má viac ako 49 zamestnancov. Maximálna výška príspevku je pritom 275 eur, čo znamená, že napríklad štvorčlenná rodina môže takýmto spôsobom refundovať náklady až do 550 eur. Napriek miernemu rastu nákladov tak ide pri týždennom pobyte o skutočne výraznú úsporu,“ pripomína Marek Harbuľák, ktorý dodáva, že dovolenka v našich končinách môže mnohým Slovákom ušetriť značnú časť nákladov.

Viac sa dočítate na nasledujúcej strane >>>