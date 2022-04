Cesta každého vrecúška s polievkou Carpathia sa začína v sklade. Z obrovského množstva surovín treba vybrať tie potrebné na každú receptúru, ktorých je v tejto fabrike asi 700. „Neznamená to, že vyrábame 700 úplne odlišných výrobkov, ale niektoré sa zložením líšia naprieč krajinami. Napríklad do niektorých receptov pre francúzsky trh pridávame navyše cibuľku, niekde zas trocha kôpru, skrátka každá krajina má špecifické požiadavky, takže naša slepačia polievka má mierne odlišné zloženie od tej, ktorú kúpite vo Francúzsku či v Maďarsku,“ vysvetlil riaditeľ závodu Dušan Ďurdík.

Všetky suroviny, ako napríklad korenie a rôzne druhy dehydrovanej zeleniny, je potrebné na každý recept navážiť. Dnes už zamestnancom pomáha aj moderný robot, ktorý si vie suroviny vybrať, odvážiť a nasypať do boxu. „V každom boxe presne vidieť jednotlivé vrstvy, kurkuma, kari, hrach atď. Do boxov nedávame krehké ingrediencie, ako napríklad hríby alebo cestoviny, ktoré by sa mohli polámať,“ opísal. Tie sa do mixu pridávajú neskôr. Rovnako ako soľ, cukor či múka. Tie sa nevážia, ale do mixu ich privedie špeciálne potrubie, keďže nie sú uskladnené v sklade, ale v špeciálnych silách.

Aj v instantnej polievke máte ozajstné mäso. „Mäso pripravujeme od samého začiatku. Privezú nám čerstvé hovädzie či kuracie, my si ho tu uvaríme v obrovskom kotle, potom nám ho stroj vykostí a takto vykostené putuje do sušiarne. A potom z neho vzniknú tie malé hnedé šúľky, ktoré každý dobre pozná,“ vysvetlil. Podobne pripravujú pečeňové knedličky.

O poschodie nižšie zo stroja vypadnú do každého vrecúška potrebné ingrediencie. Najprv sa nasypú cestoviny, potom premiešaná zmes korenia a hríby, mäso či knedličky. „Každé jedno zalepené vrecúško sa automaticky odváži a prejde röntgenom,“ podotkol. Vyhovujúce kusy sa dostávajú k pracovníkom, ktorí ich balia, alebo ich automaticky zabalí stroj.

Podobne je to aj s druhým najvyrábanejším produktom fabriky, s bujónmi. Zmesi na kocky sú pripravené vo veľkých vreciach. „Jedno váži asi 250 kg, čo vystačí približne na výrobu 60-tisíc bujónov. Za minútu vyrobíme okolo 3-tisíc kociek, za celú zmenu je to asi 563-tisíc kociek,“ povedala nám pracovníčka závodu.

