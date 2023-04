Plánujete letnú dovolenku, no ešte stále neviete, kam pôjdete? Ak nechcete za 8 dní pri mori vyhodiť majland, začnite hľadať čím skôr. Podľa prezidenta Slovenskej asociácie cestovných kancelárii (SACKA) Romana Berkesa zoženiete toto leto dovolenku na poslednú chvíľu iba horko-ťažko a na last minute zľavy sa veľmi spoliehať netreba.

Slnko, more, teplý piesok, vynikajúce jedlo a nekonečné vylihovanie na pláži – s prvým oteplením sa už väčšina z nás nevie dočkať nielen leta, ale aj dovolenky. Zatiaľ čo minulý rok boli ešte Slováci v cestovaní opatrnejší a báli sa obmedzení spojených s pandémiou koronavírusu, tento rok sa bude cestovať oveľa viac.

„Cestovné kancelárie očakávajú veľmi dobrú sezónu. Súdim to podľa toho, že predaj v rámci first momentu cestovných kancelárií bol tento rok vyšší ako v porovnateľnom čase minulý rok. A to treba povedať, že minulý rok bol po dvoch rokoch pandémie tiež dobrý. Dokonca sme sa priblížili k číslam z roku 2019, ktorý bol v histórii činnosti cestovných kancelárií najlepší,“ povedal pre denník Plus JEDEN DEŇ šéf asociácie cestoviek.

Slováci podľa neho prejavujú o cestovanie do zahraničia čoraz väčší záujem. „Keď sa napríklad ešte pred 10 rokmi rozhodovali, či si kúpia práčku, alebo pôjdu na dovolenku, vyhrala práčka. Teraz je to naopak,“ konštatoval Berkes.

Takisto čoraz viac z nás uprednostňuje dovolenku v zahraničí. Hoci máme Tatry, chýba nám more. Viaceré cestovky, ktoré ponúkajú zahraničné zájazdy, sa však začínajú orientovať aj na Slovensko. „Pri pobytoch v zahraničí je už akýmsi štandardom, že cestovné kancelárie ponúkajú okrem ubytovania aj transfer z letiska, all inclusive či fakultatívne výlety. V podobnom duchu sa budú už niesť dovolenky aj u nás, z čoho mám radosť, pretože tým podporujeme rozvoj cestovného ruchu na Slovensku,“ dodal Berkeš.

Ktoré destinácie sú tohtoročným hitom? Článok pokračuje na druhej strane >>>