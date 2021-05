Hoci aktuálne na Slovensku stále platí zákaz cestovania do zahraničia na účely dovolenky, všetci dúfajú, že toto opatrenie sa po 15. máji skončí. Rozhodnúť o tom musia ešte odborníci a vláda. Mnohí si už teraz plánujú leto pri mori a očakáva sa, že Slovákov, ktorí vycestujú práve do Chorvátska, budú státisíce. Veď v roku 2019 trávilo dovolenku v Chorvátsku až takmer 500-tisíc Slovákov a aj vlani ich v časoch najtvrdšej pandémie vycestovalo k Jadranu úctyhodných vyše 115-tisíc. Tento rok by sa Chorváti chceli priblížiť k číslu spred dvoch rokov. Aj preto sa rozhodli zmierniť podmienky vstupu do krajiny.

Napriek tomu, že situácia s koronavírusom je v Chorvátsku vážna, krajina sa snaží pripraviť na letnú sezónu a turistom plánuje vyjsť čo najviac v ústrety. Podľa nášho ministerstva zahraničných vecí, ľuďom prichádzajúcim do Chorvátska z členských štátov Európskej únie alebo schengenského priestoru, bude stačiť negatívny antigénový alebo PCR test nie starší ako 48 hodín. „Deti mladšie než 7 rokov, ktoré cestujú spolu s rodičmi, majú výnimku z povinnosti predkladania negatívneho výsledku testu a povinnosti karantény, ak majú rodičia negatívny PCR alebo RAT (antigénový) test,” dodal tlačový odbor rezortu.

Pôvodne mal negatívny test, ktorý musíte mať pri vstupe, platiť len 10 dní, Chorváti napokon rozhodli, že testovať sa nebudú musieť ani ľudia, ktorí u nich zostanú dlhšie.

Výhodu budú mať tí, ktorí už koronavírus prekonali alebo podstúpili očkovanie a dostali aspoň jednu dávku vakcíny. Takéto osoby sa nebudú musieť preukazovať žiadnym negatívnym testom a nebudú musieť ani podstúpiť akúkoľvek karanténu.

Čo potrebujete na vstup do Chorvátska? • negatívny PCR alebo antigénový test nie starší ako 48 hodín (neplatí pre deti do 7 rokov) • potvrdenie o prekonaní COVID-19 (do 180 dní) • potvrdenie o 2 dávkach očkovania (ak ste prekonali covid, stačí aj 1 dávka)

Chorvátsko však momentálne čelí prudkému nárastu prípadov ochorenia COVID-19. Za posledný deň tam pribudlo viac ako 2-tisíc nakazených. Ešte koncom marca sa pritom denné prírastky pohybovali pod tisíckou. V 4-miliónovej krajine je aktuálne približne 14 500 aktívnych prípadov.

Záhreb začal od apríla aj s očkovaním desiatok tisíc pracovníkov cestovného ruchu. Bezpečné lokality a turistické zariadenia budú mať nálepku Stay safe in Croatia.

