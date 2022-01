Kým ešte v roku 2019 stál liter benzínu aj nafty pod jedno eur, počas prvého pandemického roku 2020 sa cena vyšvihla na 1,20 eura za liter. Minulý rok rast pokračoval. Benzínky prepisovali cenovky takmer každý týždeň až sa napokon cena vyškriabala na ohromných 1,50 eur za liter benzínu a 1,40 eur za liter nafty. Už dnes je jasné, že táto cena bude naďalej rásť, minimálne tak to predpovedajú analytici.

Momentálne je cena ropy Brent 87 USD za barel. „Na začiatku roka bola 80 USD za barel. Zdražovanie je spôsobené rastom globálnej spotreby, pričom už v druhej polovici roka by mal byť dosiahnutý nový rekord," upozorňuje komoditný analytik Boris Tomčiak a dodal, že kvôli tomu v najbližších dvoch týždňoch očakávame rast ceny pohonných hmôt o 4 až 5 centov za liter.

Produkcia sa zatiaľ postupne zvyšuje. Ale zároveň klesá voľná ťažobná kapacita a v lete by mala byť na kriticky nízkej úrovni. Dôvodom sú menšie investície do rozvoja ťažby v minulých rokoch. „Nečakaný výpadok v produkcii u významných dodávateľov ropy by mohol vyvolať i zdraženie ropy nad 100 dolárov," odhaduje analytik Tomčiak.

Analytici z investičnej banky JPMorgan idú vo svojej predikcii ešte ďalej. Podľa nich by sa cena za jeden barel mala ku koncu roka vyšplhať až na neuveriteľných 125 dolárov. Za jedno natankovanie tak pri 50-litrovej nádrži zaplatíte až o 15 eur viac ako dnes.

„Ak by sa naplnila pesimistická predikcia zdraženia ropy na 125 USD, tak by ceny na čerpacích staniciach vzrástli oproti súčasnosti o cca 30 centov na 1,80 EUR za liter u benzínu a 1,70 EUR za liter u nafty. Takto vysoká cena ropy a pohonných hmôt by už pre mnohé krajiny bola ekonomicky neprijateľná a spotreba by sa začala utlmovať," tvrdí Tomčiak.

Na prelome rokov 2022 a 2023 dokonca analytici z banky JPMorgan v správe spomínajú hranicu 150 dolárov za barel. Pri tejto cene by sa už cenovky na našich pumpách blížili k hranici dvoch eur za liter čierneho zlata.

