Štatistický úrad zverejnil septembrový vývoj cien tovarov a služieb. V septembri celkový rast cien tovarov a služieb zrýchlil na 4,6 %. Ide o takmer desaťročné maximum, od novembra 2011.

„Oproti vlaňajšku sme si najviac priplácali, rovnako ako počas uplynulých mesiacov, za pohonné látky a tabak. Tempo zdražovania ale zrýchlilo aj v prípade potravín. Drahšie stavebné materiály zase ovplyvnili nárast cien v oblasti bývania. K položkám, ktoré v septembri prudko medziročne vzrástli, sa pridali ceny v závodných a v školských jedálňach,“ okomentovala Eva Sadovská, analytička WOOD & Company.

Medziročne, teda v porovnaní so septembrom 2020, najviac zdraželi ceny v oblasti reštaurácie a hotely (o 11,8 %) a to pod vplyvom zmien vo financovaní obedov na základných školách. Ceny v závodných jedálňach tak medziročne vzrástli o takmer tretinu.

Nasledovala oblasť dopravy s medziročným nárastom cien o 11,6 %. Dôvodom takto prudkého nárastu cien boli predovšetkým drahšie pohonné látky (o takmer štvrtinu). V septembri si ale Slováci medziročne priplácali aj za alkoholické nápoje a tabak a to o 7,8 %. Nasledovali ceny v oblasti pošty a spoje s nárastom o 6,6 % a to kvôli vyšším cenám telefónnych služieb.

V septembri si Slováci za potraviny a nealkoholické nápoje priplácali medziročne viac o 4,2 %. Medziročne platili zákazníci v obchodoch viac najmä za zeleninu (o 15,5 %), ovocie (o 7,2 %), chlieb a obilniny (o 4,0 %), mlieko, syry a vajcia (o 2,8 %), ale aj za mäso (o 2,3%).

Dôvodov, prečo potraviny dražejú, je viacero. „Pri cenách potravín je vždy kľúčové počasie, s dopadom na úrodu – najmä rastlinného pôvodu. To má následne vplyv aj na živočíšnu výrobu – chov zvierat, nakoľko ich je potrebné nakŕmiť. Neprospieva tak príliš veľké sucho a ani to, keď ho vystrieda prívalový dážď,“ priblížila Sadovská. Stav úrody sa vždy premietne do vývoja cien agrokomodít na svetových trhoch a skôr ci neskôr sa to ukáže aj na cenovkách v obchodoch u nás.

Veľkú rolu zohráva aj pandémia. Obmedzenia na hraniciach spôsobili nedostatok pracovnej sily zo zahraničia, problém ale mohol byť aj s pracovnou silou v krajine kvôli šíreniu nákazy. Ďalším dôvodom je rastúca cena ropy a pohonných látok. Potraviny je potrebné nielen vyrobiť, ale aj do obchodov prepraviť.

Surovinová kríza

Nedostatok surovín a vstupných materiálov potrebných pre ďalšie spracovanie pocítili v stavebníctve, automobilovej výrobe, ale aj v iných priemyselných odvetviach. Dopyt po surovinách, dlhá čakacia lehota či oneskorená finalizácia mnohých produktov tak na trhu spôsobuje pretlak dopytu nad ponukou, čo má za následok zdražovanie.

Bude to ešte horšie

Predpokladáme, že tempo zdražovania do konca roka ešte zrýchli v prípade potravín a nealkoholických nápojov, pričom na prelome rokov 2021 a 2022 si za ne budeme priplácať navyše cca 5 %. V prvom štvrťroku 2022 by dokonca inflácia potravín mohla atakovať úroveň 6 %.

„Počas nasledujúcich mesiacov bude naďalej medziročne drahší tabak, pohonné látky či stavebný materiál. Kým v tomto roku sú energie (elektrina, plyn a teplo) medziročne lacnejšie, v roku 2022 sa tento trend otočí a to pod vplyvom rastúcich cien energií na svetových trhoch. Slovákom tak náklady na bývanie v budúcom roku vzrastú aj z dôvodu vyšších cien elektriny a plynu,“ predpokladá analytička.