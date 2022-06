S príchodom leta už mnohí Slováci uvažujú, kde budú počas teplých mesiacov dovolenkovať. Niektorí sa však nerozhodujú podľa destinácie, ale podľa ceny letenky – a niet sa čomu čudovať. Z Bratislavy sa do Záhrebu, Bergama, Bruselu či Thessaloník dostanete za smiešnu sumu. Ceny leteniek do spomínaných destinácií sa ešte začiatkom júna pohybovali v rozpätí 10 až 50 eur.

„Za letenku z Bratislavy do Edinburgu som koncom mája zaplatila iba 33 eur,“ povedala nám Tamara (21), ktorá lieta lacno do Škótska pravidelne. Naopak, Martina (28) z Bratislavy si za letenku na grécky ostrov Kréta poriadne priplatila, hoci ide o porovnateľnú vzdialenosť. „Letenku som kupovala začiatkom mája a zaplatila som za ňu 160 eur, avšak bez batožiny. Spolu s batožinou a so službou priority bola finálna cena 192 eur,“ povedala a dodala, že na dovolenku letí koncom júna.

„Niektoré letecké spoločnosti, obzvlášť nízkonákladové vedia základnú letenku predať lacno, niekedy až pod cenu, aby prilákali zákazníka. No následne vám ponúknu aj ďalšie spoplatnené služby, ako napríklad výber sedadla, väčšiu batožinu, jedlo, na ktorých zarobia,“ vysvetľuje Martin Hanzel z Tour de Svet, ktorý sa špecializuje na vyhľadávanie lacných leteniek. Michal Holaň z Letenky za babku zas pripomína, že lacné letenky sú pre letecké spoločnosti veľkou reklamou. „Tých lacných leteniek na jeden let je iba niekoľko, a keď sa vypredajú, cena postupne stúpa. Pokojne sa môže stať, že jeden cestujúci letí v tom istom lietadle za 10 eur, no jeho spolusediaci, čo kupoval letenku neskôr, za ňu mohol dať aj 200 eur.“

