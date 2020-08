Čaká nás najťažší boj s koronavírusom: Nové opatrenia a 19 oblastí, do ktorých necestujte! ×

Cestovať do cudziny Slovákom neodporúčame, no ak už máte naplánovaný pobyt pri mori v tzv. bezpečnej krajine, nebudeme vám robiť problémy. Tak by sa dal zhrnúť odkaz konzília odborníkov, ktoré v boji proti druhej vlne koronavírusu prijalo viacero nových zásadných opatrení.