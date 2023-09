Ceny za internáty v hlavnom meste sa zvýšili a budúci rok budú ešte drahšie. Na porovnanie – za posteľ v nezrekonštruovanej trojlôžkovej izbe v časti Átriové domky so sociálnym zariadením na chodbe sa donedávna platilo 56 eur, po novom to bude 63 eur a od 1. januára 2024 to bude 72 eur.

Zvyšovanie cien je pochopiteľné, keďže hore ide doslova všetko. Mnohí však kritizujú stav internátov, ktorý je viac ako žalostný. Niektoré izby či celé bloky sú zrekonštruované aspoň čiastočne a pôsobia skutočne útulným dojmom. Drvivá väčšina je však v dezolátnom stave. Sociálne zariadenia sú často priam nechutne zanedbané, okná netesnia, postele sú preležané, steny počarbané a špinavé a množstvo zariadenia chýba. Dôkazom sú početné fotografie, ktorých autormi sú práve ubytovaní študenti. Tí na vedenie nešetria zlého slova už celé roky.

„Univerzita ubytovanie v internátoch poskytuje ako sociálnu službu, neprofituje z neho, zvýšené náklady však musíme premietnuť do cien. V snahe udržať bývanie v internátoch dostupné pre všetkých študentov sme sa rozhodli ceny za ubytovanie zvyšovať postupne," uviedla referentka oddelenia pre vonkajšie vzťahy Univerzity Komenského Lucia Valjentová.

S otázkami, čo si o zmenách myslí, sme sa obrátili aj na večného študenta Jána Šutého, ktorý predstavuje internátnu legendu. Býva tam už 14 rokov a „intráky” mu jednoducho prirástli k srdcu. Dôvodom zdražovania rozumie. „Cena za ubytovanie sa nedvíhala až do minulého roka. Teraz sa zdvihne dvojetapovo, aby to nebolo skokové. Ubytovanie v internáte je sociálny benefit, je to omnoho lacnejšie ako privát," vyjadril sa Ján s tým, že zdražovanie súvisí s celkovou infláciou.

