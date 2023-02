Chlapom Horskej záchrannej služby sa začína najrušnejšie obdobie roka – jarné prázdniny. Práve v tomto čase zaznamenávajú na tiesňových linkách najväčší počet volaní, a to najmä z lyžiarskych stredísk. Uplynulé dni ukázali, aké môžu byť zjazdovky nebezpečné. Záchranári preto vyzývajú ľudí, aby dodržiavali na zjazdovkách dôležité pravidlá. Viete, čo je to Biely kódex lyžiara?

Iba 8-ročný chlapček Alex zomrel po tom, čo doňho minulý piatok vo Veľkej Rači vpálil rozbehnutý 19-ročný lyžiar. Neprešiel ani týždeň a došlo k ďalšej vážnej nehode. V stredisku Jasná sa zrazil lyžiar so štvorčlennou rodinou. Kým otec a dve maloleté deti vyviazli bez zranení, matku odviezol vrtuľník do nemocnice v Banskej Bystrici s podozrením na vnútrolebečné krvácanie a poranenie krčnej chrbtice.

Pri tragédii v Oščadnici si obaja aktéri zrejme neuvedomili nebezpečnosť situácie, hovorí bývalý šéf Horskej záchrannej služby Jozef Janiga. Alex sa nachádzal v zlome na zjazdovke a Jakub zas išiel veľmi rýchlo. „Veľmi nebezpečné je, keď sa ľudia zdržiavajú pod terénnymi nerovnosťami, pod horizontom, v strede zjazdovky. Tam ide o to, že ak aj ľudia zastanú, spadnú, človek by mal čím skôr opustiť zjazdovú trať a ísť na kraj. To je ako na diaľnici, tam tiež nezostanete stáť v strede cesty," hovorí Janiga.

K nehode medzi Alexom a Jakubom došlo na takzvanej čiernej zjazdovke, ktorá je len pre skúsených lyžiarov. Nik však nekontroluje, či lyžiar, ktorý na zjazdovku ide, nepreceňuje svoje schopnosti. „Ide o zjazdovku, ktorá má sklon nad 40 stupňov, je teda strmá. Čím strmšia zjazdovka, tým treba mať väčšiu znalosť o ovládaní lyží, čiže musí to byť vyslovene dobrý lyžiar. Tu sú aj rýchlosti mnohokrát oveľa vyššie a dráha brzdenia oveľa dlhšia ako na plytkých, modrých zjazdovkách," hovorí Janiga.

To, či je lyžiar dobrý, si musí zvážiť každý sám. „To je tak, ako aj pri iných športoch – vyberám druh trate taký, aby som dokázal kedykoľvek bezpečne zabrzdiť, alebo zmeniť smer jazdy, tak, že ak sa vyskytne nejaká prekážka, aby som sa jej dokázal buď vyhnúť, alebo pred ňou zabrzdiť. To, kto ide na čiernu zjazdovku nie je kontrolované, nie je to obmedzované. Deti, ktoré lyžujú závodne, alebo sú v lyžiarskych školách, úplne bežne lyžujú na čiernych zjazdovkách," dodáva.

Článok pokračuje na ďalšej strane: ČO JE BIELY KÓDEX A ZA ČO VÁS MÔŽU VYKÁZAŤ ZO SVAHU? »»»