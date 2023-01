Január je pre Slovákov plný zmien! Nielenže sa zvyšuje výška dôchodku, vstupuje do praxe otcovská dovolenka, ale tešiť sa môžu aj budúce mamičky, ktoré dostanú vyššiu tehotenskú dávku. O koľko si domácnosti s bábätkom po novom prilepšia?

Budúce mamičky dostanú viac! Tehotenskú dávku poznajú síce už mnohé, pretože sa vypláca od apríla 2021, avšak novinkou je, že jej výška porastie. Dávka je určená pre tehotnú ženu, aby mala zabezpečený príjem, ktorý jej pomôže vykompenzovať časť zvýšených výdavkov, ktoré má počas tehotenstva. Informuje o tom portál tehotenstvo.rodinka.sk.

Na tehotenskú dávku majú nárok tehotné ženy, ktoré sú na začiatku 13. týždňa tehotenstva, respektívne majú 27. týždňov pred očakávaným dňom pôrodu.

Podmienkou však je, aby boli nemocensky poistené, čo v praxi znamená, že musia byť zamestnané, samostatne zárobkovo činné alebo dobrovoľne nemocensky poistené, prípadne im plynie ochranná lehota po skončení tohto poistenia. Budúca mamička však musí spĺňať aj iné podmienky, a to také, že musí mať 270 dní nemocenského poistenia za posledné dva roky pred začiatkom 13. týždňa tehotenstva. Čo sa týka samostatne zárobkovo činných osôb a dobrovoľne nemocensky poistených osôb, musia mať tiež zaplatené poistné včas a v správnej výške.

Príspevok je vyplácaný od roku 2021

Výška tehotenského predstavuje 15 percent denného vymeriavacieho základu alebo pravdepodobného denného vymeriavacieho základu. V jej začiatkoch, teda v roku 2021, bol maximálny denný vymeriavací základ vo výške 71,80 eura, preto bola jeho maximálna výška na deň v hodnote 10,77 eura, čo mesačne predstavovalo pri 30-dňovom mesiaci 323,20 eura a v prípade 31-dňového mesiaca 333,90 eura.

Výška tehotenského sa však tento rok zvýšila a budúce mamičky dostanú viac. Tešiť sa však nemôžu všetky, pretože dávka sa netýka všetkých budúcich rodičiek.

Sociálna poisťovňa dávku poskytuje až do skončenia tehotenstva, to znamená do pôrodu, umelého prerušenia tehotenstva či spontánneho potratu.

