Mnohí ľudia sa v noci zobúdzajú v rovnakú hodinu. Nemusí to byť každú noc, no stáva sa to párkrát za týždeň. Ak ste sa medzi nimi našli, zbystrite pozornosť. Telo vám vysiela signál o tom, čo sa s ním deje!

Ak sa vám pravidelne stáva, že unavení nie ste a nedokážete zaspať, niečo nebude v poriadku. Pozor si však dávajte aj vtedy, ak sa pravidelne budíte v noci v tú istú hodinu. V tele každého z nás prúdi energia cez meridiány, ktoré sú napojené na biorytmus človeka. Takže podľa času, keď sa zobudíte v noci, vaše telo môže zažívať určité pocity, ktoré sú pre vás signálom fyzických a emocionálnych problémov, ale môže ísť aj o duchovné volanie. Pozrite, ktorý orgán nemusí byť v poriadku či s ktorými emóciami musíte pracovať.

Problém so spánkom medzi 21.00 a 23.00 - stres, štítna žľaza

Pozor na prílišný stres vo vašom živote. Odniesť si to môže štítna žľaza. Zdroj: Shutterstock

Väčšina ľudí sa v tomto čase ukladá do postele. Ak máte problém zaspať, môže to byť znakom veľkého stresu. Odporúča sa, aby ste si kontrolovali dych a upokojili myšlienky. Majte vypnutý televízor, počítač, odložte mobil. Mali by ste sa zamerať na svoju štítnu žľazu alebo celkovo endokrinný systém. Ak sa skoro ukladáte do postele a budíte sa už medzi 21.00 - 23.00, mali by ste sa zamerať na svoju štítnu žľazu. Žľazy sa totiž vtedy dostávajú do rovnováhy a cievy sú aktívnejšie. Môže ísť o problémy so štítnou žľazou, s nadobličkami, ale aj imunitným systémom a metabolizmom.