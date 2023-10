Dlhé roky sme ich využívali zadarmo a ani vo sne by nám nenapadlo, že si jedného dňa budeme musieť za aplikácie na telefónoch, ktoré využívame denno-denne niekoľko hodín, platiť.

Sociálne platformy spoločnosti Meta sa v týchto dňoch snažia zaviesť pre užívateľov Instagramu a Facebooku v Európe predplatné v prípade, že nechcú reklamy. Návrh je pokusom spoločnosti Meta splniť nariadenia Európskej únie (EÚ), ktoré môžu obmedziť jej schopnosť prispôsobovať reklamy užívateľom bez ich súhlasu a poškodia jej hlavný zdroj príjmov. Aktuálne prebiehajú diskusie o niekoľkých cenových plánoch, ale poplatok 10 eur mesačne sa ukazuje ako najpravdepodobnejší, povedal jeden zo zdrojov agentúry Reuters. Poplatok by mal byť zavedený v najbližších mesiacoch.

Ponuka výberu medzi bezplatným využívaním služieb, ale s reklamami, a predplatným bez reklám môže viesť k tomu, že užívatelia sa rozhodnú pre prvý model. To spoločnosti Meta umožní dodržať predpisy bez toho, aby to ovplyvnilo jej reklamné podnikanie. Na mobilných zariadeniach by cena za jeden účet vyskočila zhruba na 13 eur, pretože Meta by zohľadňovala provízie účtované obchodmi s aplikáciami Apple a Google, uviedol druhý zdroj. Na porovnanie, Netflix si účtuje za základné predplatné 7,99 eura mesačne, zatiaľ čo YouTube Premium stojí približne 12 eur a prémiová služba Spotify približne 5,99 eur.

Hoci sa sťažujeme, že z výplaty je nám ťažko vyžiť, prieskumy hovoria, že na streamovacie služby míňame čoraz viac peňazí.

