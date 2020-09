Problémy sa vyskytli hneď v prvý deň v jednej materskej škole v Petržalke. Rodičia dali svoje dieťa otestovať na koronavírus, no na výsledky už nepočkali a poslali ho do škôlky. Výsledok testu však mal byť pozitívny, v škôlke sa to dozvedeli hodinu po príchode detí. Rodina s testovaným dieťaťom mala byť odcestovaná v zahraničí. Na prípad upozornila komunálna poslankyňa Katarína Sliviaková Augustinič.

„Ninuška mala dnes prvý deň škôlke...a na čas zase aj posledný, keďže nezodpovedný rodič, dal do škôlky dieťa s pozitívnym testom na COVID! Hygiena škôlku zatvorila a ja čakám na inštrukcie...,“informovala poslankyňa a zároveň mamička na sociálnej sieti.

Škôlku zatvorili do 17.9., dokedy by sa aj ostatné deti mali podrobiť testom. Nečakaná situácia teraz mnohým skrížila plány. „Plný kalendár a dôležité stretnutia...všetko musí ísť bokom...ešteže máme možnosť ísť s Ninkou do izolácie na chalupu, aby aspoň zvyšok rodiny mohol fungovať bez problémov... Ani neviem, čo na to napísať...pretože, aj keď to Ninka nedostala spôsobí to celej rodine radu komplikácií,“ uviedla.

Ako Sliviaková Augustinič upozornila, nemusí ísť na Slovensku o ojedinelý prípad.