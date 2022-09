Kollár tvrdí, že štát musí čo najskôr zastropovať ceny energií, aj keby mal pri tom využiť neštandardné postupy. Podľa jeho slov je nárast cien za elektrinu taký veľký, že je ohrozením pre celú ekonomiku Slovenska.

Vodárenské spoločnosti už teraz avizujú, že sa môže prejaviť aj rapídnym zvýšením ceny pitnej vody. „Napríklad vodárenská spoločnosť na východnom Slovensku platila za elektrinu ročne približne šesť miliónov eur. Dnes, ešte podľa ‚prívetivých' cien, platí 11 až 12 miliónov eur a na budúci rok, od 1. januára, by mala platiť 56 miliónov eur. Pomaly sa dostávame do situácie, keď by sa mali zvýšiť ceny tak, že možno víno alebo vodka budú lacnejšie ako pitná voda," konštatoval Kollár.

Podľa jeho slov musí štát čo najrýchlejšie zasiahnuť. „Inak sa systém absolútne zrúti. Ľudia nebudú vedieť platiť ani elektrinu, ani plyn, ani vodu. Podniky sa zrútia, a teda s tým aj celé hospodárstvo a ekonomika štátu. Vláda pripravila nové zákony, máme ich v parlamente v skrátenom legislatívnom konaní a budeme ich vo štvrtok schvaľovať," ozrejmil Kollár.

Ako ďalej vysvetlil, následne sa do procesu zapojí vláda, ktorá bude môcť prijímať uznesenia na základe vyhlásenia energetickej núdze a ohrozenia Slovenska. „Bude nutné robiť kroky, ktoré budú veľmi neštandardné, ale neštandardné sú aj časy. Budeme musieť robiť veľmi tvrdé kroky, možno to vyvolá aj kopu súdnych sporov, ale do tohto rizika musíme ísť, aby sme zachránili ľudí, obce, firmy a ekonomiku," dodal Kollár.

Vodárenské spoločnosti nutne potrebujú čerpať zdroje z európskych fondov, inak nebudú mať financie nielen na nové projekty, ale ani na údržbu existujúcej infraštruktúry. Podľa Kollára majú vodárne obrovské investičné dlhy, ktoré sa pohybujú v miliardách eur. Situáciu by mohla zlepšiť možnosť čerpať vo väčšej miere peniaze z fondov Európskej únie či z Plánu obnovy. Na stretnutí v Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti im preto prisľúbil pomoc.