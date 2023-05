Stíham ešte schudnúť do plaviek? To je otázka, ktorú si pred letom kladie každý, kto si nechal zhadzovanie kíl na poslednú chvíľu. Pokiaľ ste však so sebou od Nového roka nerobili nič, lúsknutím prsta ľahší nebudete. Dá sa vôbec za mesiac schudnúť a stojí za skúšku vyskúšať diéty hollywoodskych celebrít? Výživový expert Boris Bajer nám prezradil, ako zhodiť kilá čo najefektívnejšie a zároveň sa vyhnúť neželanému jojo efektu.

S novým rokom už klasicky prichádzajú aj nové predsavzatia a medzi tie najobľúbenejšie patria tie, že si budeme odriekať sladké, piť menej alkoholu či viac chodiť do fitka. Vo výsledku však fitko navštívime iba niekoľkokrát, alkoholu sa nevzdáme a malý prehrešok ako čokoláda nám predsa nemôže nijako uškodiť!

S otepľovaním a prvými letnými dňami preto na poslednú chvíľu googlime a hľadáme diéty od výmyslu sveta. Hlavne, aby sa nám podarilo schudnúť za čo najkratší čas. „Rýchle a extrémne diéty vysoko neodporúčam, celá moja prvá kniha Medicína výživy bola o tom, aké následky majú takéto rýchle diéty,“ hovorí hneď v úvode výživový expert. Ako ďalej pokračuje, to, či je diéta úspešná, zistíme až vtedy, ak si vysnívanú hmotnosť udržíme aj za dva, tri, hoci aj päť rokov.

Nestačí len držať diétu, treba sa aj hýbať

Podľa Bajera síce existujú diéty, ktoré sú takpovediac zázračné a pomohli by nám schudnúť hoci aj za mesiac, výživový expert ich však neodporúča, a to z jediného dôvodu. „Sú to všetko diéty, ktoré sa snažia o rýchlokvasené zmeny hmotnosti. Telo sa na to adaptuje pomerne rýchlo a prichádza k jojo efektom,“ varuje pred nežiaducim účinkom. Nájdu sa však aj takí, ktorí sú ochotní spraviť naozaj hocičo, len aby za krátky čas zhodili čo najviac kíl - a prestanú jesť úplne. To však s naším telom poriadne zamáva. „Telo upraví svoj metabolický výdaj, lebo nechce zomrieť na podvýživu. Dokonca podvedome sa človek prestane toľko hýbať. Klesá množstvo svalovej hmoty, ktorá spaľuje značné množstvo energie,“ vysvetľuje Bajer.

Ak chcete skutočne schudnúť, nestačí iba držať diétu, ale treba sa aj dostatočne hýbať. „Treba upraviť celý režim, nielen výživu. Ľudia by mali začať športovať, hýbať sa. Aby prijali čo najmenej spracovaných potravín, čo najmenej trans tukov a potravinárskych cukrov. A aby sa naučili, že to je súčasť ich života do konca života, nie na mesiac, aby mali peknú fotku v plavkách z dovolenky,“ hovorí Bajer a dodáva, že najhoršie, čo môžete spraviť, je cvičenie vynechať úplne a bezhlavo sa sústrediť na „zázračnú diétu“, ktorými sa to na sociálnych sieťach len tak hemží.

„Zázračné diéty“ celebrít

Napríklad hviezda z populárneho sitkomu Priatelia Jennifer Aniston (54) či Madonna (64) držali v minulosti tzv. baby diétu, ktorá spočíva v tom, že za jeden deň zjete 14 malých pohárikov detskej výživy (30 ml). Večera je dovolená, avšak iba vo forme ľahkého šalátu alebo polievky. S touto diétou prišiel ako prvý Tracy Anderson, tréner hollywoodskych hviezd, a okamžite sa stala veľkým hitom.

Kráľovná Instagramu a reality šou Kim Kardashian (42) si pre svoju vysnívanú postavu zvolila Atkinsonovu diétu. Zástancovia tejto diéty tvrdia, že ak sa budete vyhýbať potravinám s vysokým obsahom sacharidov, môžete zhodiť akúkoľvek hmotnosť bez toho, aby ste museli obmedziť príjem tukov a bielkovín. Herečka Jessica Biel (41) zas držala Paleo diétu, čo znamená, že sa stravovala rovnako, ako jedli pred tisícmi rokmi naši predkovia. Kúzlom tejto diéty je stravovať sa ako naši predkovia z doby kamennej. Povolené sú napríklad orechy, vajcia, mäso, bobuľové ovocie a zelenina.

Aj keď si celebrity účinky týchto diét veľmi pochvaľujú, výživový expert neodporúča ani jednu z nich. A čo toľko ospevovaný kolagén, ktorý na nás vyskakuje azda od každej influencerky? Skutočne má také zázračné účinky, ako nám tvrdia? „Fungujú v štúdiách s miernym účinkom na kvalitu pokožky a kĺbový aparát. Na chudnutie, odvodnenie a podobné zázračné tvrdenia rozhodne nefungujú,“ dodáva na záver Bajer.

