Situácia v Česku sa začala v posledných dňoch zlepšovať, nakazení pribúdajú podstatne pomalšie. Naši susedia to dokázali aj bez plošného testovania, a preto sa viacerí pýtajú, či nebol tento projekt u nás zbytočný. Infektológ z Kramárov Peter Sabaka vysvetľuje, v čom je situácia v Česku iná, ako predísť tretej vlne a aj kedy by sme sa konečne mohli vrátiť k normálnemu životu.

Pomohlo podľa Vás plošné testovanie?

- Osobne verím, že plošné testovanie bude účinné, ale na jeho plný efekt si budeme musieť ešte jeden alebo dva týždne počkať. Už teraz môžeme pomaly sledovať zastavenie nárastu počtov nových prípadov. Pozitívny efekt sa dostaví ale len vtedy, ak budú ľudia naďalej zodpovední a nebudú negatívny výsledok testu považovať za priepustku z karanténnych opatrení.

Napríklad Čechom ide krivka dole aj bez testovania. Malo teda plošné testovanie u nás význam?

- Česká republika je z hľadiska vývoja epidémie oproti Slovensku popredu asi o 2 týždne. Preto skôr nastúpil aj vrchol epidémie a sú vo fáze poklesu nových prípadov. Je nutné si uvedomiť, že v Českej republike sú ale opatrenia ďaleko tvrdšie ako u nás a majú teda prísnejší "lockdown". Ak by sa nám podarilo zastaviť druhú vlnu s menšími stratami na životoch a s uvoľnenejšími opatreniami ako v Česku, bol by to úspech, ku ktorému mohlo prispieť aj plošné testovanie.

Čo je dôležité aj naďalej dodržiavať?

- Naďalej musíme dodržiavať vzorne ROR, obmedzovať kontakty a stretávať sa len s nevyhnutným počtom ľudí. Antigénové testy pomohli identifikovať tisícky infekčných ľudí, ktorí sa dostali do karantény a už nemohli nikoho infikovať. Negatívny test ale nezaručuje neinfekčnosť na 100 percent. Preto by bolo veľmi nerozumné, ak by ľudia s negatívnym testom hneď organizovali rodinnú oslavu, ponavštevovali kamarátov alebo starých rodičov.

Podľa odborníkov by mali čísla nakazených v nasledujúcich dňoch pomaly klesať, premiér naznačil uvoľnenejší režim. Ako zabrániť tomu, aby sa u nás po Vianociach nezopakovala situácia zo septembra?

- V prvom rade je nutné uvedomiť si, že ak sa počty nakazených a hospitalizovaných začnú znižovať, dá sa uvažovať o zmiernení opatrení, ale s rozumom a veľkou opatrnosťou. Rozhodne musíme zostať pri rúškach, odstupe a hygiene, kým nezačneme očkovať. Rovnako by bolo asi nemúdre predčasne otvoriť bary a podobné zariadenia.

