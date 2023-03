Nemocnica Bory je pripravená na prvých pacientov! Výstavba trvala štyri a pol roka a vyšla na 250 miliónov eur. Do Borov sa do dnešného dňa predregistrovalo viac ako 100-tisíc pacientov zo všetkých troch zdravotných poisťovní. Odkedy sa môžete objednať na prvé vyšetrenia a čo všetko v najlepšej nemocnici v strednej Európe nájdete?

Nemocnica Bory zamieša v slovenskom zdravotníctve, ktoré je v permanentnej kríze, kartami. „Našou ambíciou, a to hovorím s veľkou pokorou, je do určitej miery inšpirovať iných a s príchodom nemocnice inšpirovať ostatné nemocnice, pokiaľ to uznajú za vhodné, aby nás mohli nasledovať v zlepšovaní starostlivosti o pacientov a vo zvyšovaní komfortu zabezpečovania zdravotnej starostlivosti“, uviedol generálny riaditeľ Nemocnice Bory Ľuboš Lopatka.

V nemocnici sa nachádza 14 operačných sál, urgentný príjem novej generácie, osem intímnych pôrodných izieb namiesto boxov či sál, robotická centrálna nemocničná lekáreň, zdravotná starostlivosť organizovaná v multidisciplinárnych programoch, inovatívne procesy, nadštandardné rádiodiagnostické vybavenie a jednolôžkový štandard pre pacienta.

Budem si musieť za vyšetrenie zaplatiť?

Keďže nemocnica uzavrela zmluvy so všetkými troma poisťovňami (Dôvera, Union, Všeobecná zdravotná poisťovňa), za vyšetrenie si pacienti nebudú musieť platiť nič. Potrebovať budú iba preukaz poistenca. „Koncová Nemocnica Bory bude poskytovať zdravotnú starostlivosť v podmienkach verejného zdravotného poistenia. V súčasnosti má uzavreté zmluvy na prvú etapu medicínskych programov so všetkými zdravotnými poisťovňami,” informuje nemocnica.

Môžem sa už objednať na vyšetrenie?

Prví pacienti sa na vyšetrenie môžu objednať už dnes. Na objednanie budete potrebovať výmenný lístok od svojho lekára a preukaz poistenca. Platiť nebudete ani za objednávanie na plánované vyšetrenia na konkrétny termín, rovnako ako ani za hospitalizáciu v jednolôžkovej izbe. Spoplatnené budú iba nadštandardné služby ako napríklad pobyt sprevádzajúcej osoby v pacientskej izbe či výber konkrétneho operatéra, pôrodníka alebo pôrodnej asistentky.

Čo bude od apríla fungovať?

Medzi prvými budú už od pondelka fungovať napríklad ambulancie anestéziológie a intenzívnej medicíny, vnútorného lekárstva, neurochirurgie, hematológie či gynekológie a pôrodníctva. V prevádzke budú tiež napríklad chirurgická, oftalmologická, ortopedická, urologická či reumatologická ambulancia. Lôžkovú časť spustia do prevádzky v máji a pôrodnicu v júni. Urgentný príjem a heliport bude fungovať až na jeseň.

„Určite bude pre niektoré ambulancie istá kapacita, ktorú budeme môcť poskytnúť aj úplne novým ambulantným pacientom. Aká veľká kapacita to bude, nateraz ťažko povedať," uviedol medicínsky riaditeľ Róbert Hill.

Koľko lekárov bude v nemocnici pracovať?

Nemocnica už prijala aj prvých lekárov, ktorí sú nielen zo Slovenska, ale aj zo zahraničia. Na začiatku apríla v nej bude pracovať už vyše 500 zamestnancov, v čase plnej prevádzky sa toto číslo vyšplhá až na 1 500.

Keď si zlomím nohu, odvezú ma na urgentný príjem do Borov?

Urgentný príjem spustia až na jeseň. Pacienti, ktorí prídu na urgent individuálnou dopravou, dostanú farebný náramok podľa toho, aký vážny je ich stav. Keď budú v ohrození života, dostanú náramok červenej farby a ošetria ich okamžite. Pokiaľ ich stav nebude vážny, dostanú modrý náramok. Dĺžka čakania je v tomto prípade dve až štyri hodiny.

Triedenie pacientov podľa závažnosti stavu. Zdroj: EMIL VAŠKO

Pred spustením do prevádzky ponúka nemocnica verejnosti deň otvorených dverí. Záujemcovia si ju budú môcť prehliadnuť už túto sobotu od 9.00 do 18.00 h.

Denník Plus JEDEN DEŇ a portál www.pluska.sk sú súčasťou vydavateľstva News and Media Holding, ktoré patrí do portfólia skupiny Penta Investments.