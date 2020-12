Predstavitelia Slovenskej aliancie moderného obchodu (SAMO) a Zväzu obchodu (ZO) SR sa búria proti návrhu Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ). Obchodné reťazce protestujú proti tomu, že od 21. decembra by mohli predávať len potraviny a drogériu, hoci vo svojich prevádzkach ponúkajú množstvo iného sortimentu. Pozrite, aký je konečný verdikt hygienikov!

Obchodníci doteraz nevedeli presný verdikt. „Veríme, že sa to nedozvieme na poslednú chvíľu v piatok poobede, ale budeme mať dostatok času na prípravu opatrení spojených s lockdownom," povedal nám ešte na obed predseda SAMO Martin Krajčovič.

Opatrenie považujú v prvom rade za strpčovanie života ľuďom. „Preto veríme, že ÚVZ SR pripraví vyhlášku v súlade so zákonom a ľudia sa počas sviatkov budú môcť dostať k nevyhnutným produktom dennej potreby, ako sú baterky do zdravotníckych pomôcok, papier na pečenie a podobne. Obmedzeniami sortimentu totiž nikto nič nezíska. Výrazne utrpí najmä zákazník a neovplyvní to epidemiologickú situáciu, keďže zákazníci si prídu nakúpiť potraviny a drogériu tak či tak, ale stratia možnosť vybaviť všetko pod jednou strechou," vysvetľuje Krajčovič.

Ako dodal, hlavný hygienik doteraz nepovedal jediný protiepidemický dôvod, pre ktorý by malo dôjsť k obmedzeniu nepotravinového tovaru, naopak, použil hospodársku súťaž, na čo nemá oprávnenie. Preto je takýto zákaz podľa reťazcov nelegálny. „Jediný úrad, ktorý môže regulovať hospodársku súťaž, je Protimonopolný úrad SR a nie úrad hlavného hygienika," povedal predseda SAMO.

Krivdu, ktorá tak podľa hygienikov vznikne obchodníkom, ktorí musia mať zatvorené, by mal podľa Krajčoviča vyriešiť štát, a to kompenzáciou straty tržieb: „Regulácia sortimentu podľa nás nie je cesta na dosiahnutie spravodlivosti, ale iba riadna kompenzácia strát spojených s prepadom tržieb v súvislosti s lockdownom. Preto podporujeme kompenzácie pre tých, ktorí nie vlastnou vinou nebudú môcť podnikať."

Článok pokračuje na ďalšej strane: ČO HOVORÍ VYHLÁŠKA HYGIENIKOV? »