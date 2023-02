Univerzitná nemocnica Bratislava (UNB) zaznamenala v poslednom období vyšší počet výpovedí. Ide najmä o vedúcich pracovníkov, skúsených doktorov a skúsené sestry. „Situácia je o to komplikovanejšia, že sa veľmi ťažko plánuje. Nevieme napríklad, koľko ľudí zostane alebo nezostane v nemocnici, a podľa toho nevieme ani plánovať,“ konštatoval riaditeľ nemocnice Alexander Mayer. Výpovede sa podľa neho týkajú aj ekonomických a administratívnych častí nemocnice. Mayer priblížil, že v rámci nemocnice sa rieši aj zavedenie krízovej komunikácie, nevylúčil ani zlučovanie pracovísk.

Minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nominant OĽaNO) je o situácii s výpoveďami zdravotníkov v UNB informovaný, zatiaľ však nemá indície o hromadnom odchode. „S riaditeľom som v intenzívnom kontakte, mám aj informácie, že vyše polovice zdravotníkov nevyužilo stabilizačný príspevok. Zatiaľ mi však nikto nepotvrdil, že by malo prísť k hromadným odchodom,“ tvrdí minister, ktorý si vraj uvedomuje, že situáciu ovplyvňuje chystané otvorenie Nemocnice Bory.

Analytik je však iného názoru. „Samozrejme, nejakí zdravotnícki pracovníci z nemocnice môžu odísť do novej Nemocnice Bory, je to prirodzená fluktuácia, ale určite nemožno väčšinu odchodov zvaľovať na Bory. Problémov v nemocnici je také veľké množstvo, že by si ‚zaslúžili‘ samotné ministerstvo, ktoré by ani za dve volebné obdobia nevyriešilo všetky,“ tvrdí analytik Inštitútu pre ekonomické a sociálne reformy Dušan Zachar.

Zázračné opatrenie, ktoré by okamžite zafungovalo a udržalo zamestnancov, podľa neho neexistuje. „Potrebný je súbor mnohých opatrení, ktoré musia byť prijímané neustále, aby sme o niekoľko rokov mohli hovoriť o postupnom zlepšovaní,“ obáva sa odborník.

Do otvorenia Nemocnice Bory zostávajú už len týždne a s blížiacim sa termínom otvorenia eviduje vyšší záujem o prácu v novom zariadení. „Zďaleka však nejde iba o zamestnancov univerzitnej nemocnice, naopak, hlásia sa lekári a sestry z celého Slovenska a zo zahraničia,“ tvrdí hovorca siete nemocníc Svet zdravia a polikliník ProCare Tomáš Kráľ. „Pracovné zmluvy u nás už majú lekári a zdravotné sestry, ktoré sa vracajú na Slovensko z Nemecka, Rakúska, Česka, ale aj zdravotníci s pracovnými skúsenosťami v Austrálii či Saudskej Arábii,“ zdôrazňuje.

Veľký záujem o prácu je aj zo strany sestier pracujúcich v štátnych nemocniciach. „Na pohovory prichádzajú sestry a lekári z celého Slovenska. Máme tu zdravotníkov, ktorí prišli z Ružomberka, Nových Zámkov, ale aj z Prešova a Košíc,“ hovorí Tomáš Kráľ.

