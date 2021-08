Na Matovičovu očkovaciu lotériu sa valí jedna kritika za druhou. Po troch dňoch fungovania sa síce pár šťastlivcov teší z výhry, na druhej strane po nedoladených detailoch súťaže ostala trpká pachuť ľuďom, ktorí mali na dosah rozprávkové sumy, no nakoniec nevyhrali. Navyše to, či súťaž presvedčila nejakých ľudí, aby sa dali zaočkovať, sa prakticky nedá zistiť. Z úst politikov a odbornej verejnosti preto silnejú hlasy, že peniaze sa dali využiť účelnejšie a v prospech väčšiny.

Ministerstvo financií vyčlenilo na očkovaciu lotériu 26 miliónov eur a ďalších 24 miliónov na tzv. sprostredkovateľský bonus pre ľudí, ktorí motivujú iných k očkovaniu. Spolu 50 miliónov eur. Po prvom žrebovaní prémiových výhier však súťaž odhalila viacero slabín a v spoločnosti vyvoláva zbytočné napätie.

Nie každý totiž môže v nedeľu večer pozerať televízor pre prácu alebo iné povinnosti. Ten, kto nemôže sedieť v obývačke a chcel by program pozerať cez internet, nemusí stihnúť pre oneskorený prenos povedať heslo v časovom limite a príde o výhru. Práve to pripravilo Zuzanu z Prešova o 400 000 eur. Problém môžu mať aj ľudia so zrakovým a sluchovým postihnutím. „Heslo, ktoré musí kontaktovaná osoba povedať, je zobrazené na televíznych obrazovkách, čo spôsobuje, že osoba so zrakovým postihnutím je z výhry vylúčená. Keďže vyžrebované osoby sú kontaktované telefonicky, znamená to vylúčenie aj osôb so sluchovým postihnutím,“ upozornila poslankyňa Za ľudí Jana Žitňanská.

Šéfka Výboru NR SR pre zdravotníctvo Jana Bittó Cigániková (SaS) na rovinu hovorí, že peniaze určené na lotériu sa dali využiť lepšie. „Ak je cieľom získať viac očkovaných, určite by som peniaze použila ako motiváciu pre očkovacie centrá a lekárov, ktorí by chodili očkovať do regiónov, aby sa im oplatil každý jeden nový zaočkovaný,” povedala nám. Dodala, že aj keby sme ľuďom, ktorí sa ešte len dajú zaočkovať, vyplatili finančnú odmenu v desiatkach eur na ruku, bolo by to efektívnejšie ako nezmyselná lotéria, čo potvrdzujú aj prieskumy.

Navyše vo finančne podvýživenom slovenskom zdravotníctve je podľa nej veľa možností, ako sa dali peniaze využiť účelnejšie. Najdôležitejšia podľa nej by bola investícia do liečby pacientov. „Určite by sa peniaze dali použiť na nákup liekov, ktoré dnes Slovensko nemá k dispozícii," dodala Bittó Cigániková.

Napríklad ročne ide na inovatívne lieky, ktoré sú na výnimku pre onkologických pacientov, viac ako 40 miliónov eur. To je porovnateľná suma s tou, ktorú štát vynaloží na lotériu a sprostredkovateľský bonus.

Na vyhodené peniaze na lotériu upozornila aj Slovenská komora zdravotníckych záchranárov. Záchranári pripomenuli, že vláda ešte v marci schválila sumu 58-tisíc eur pre pozostalých po zdravotníkoch, ktorí podľahli ochoreniu COVID-19. Odškodnenie sa však dodnes nevypláca. „Na Slovensku tieto dni rezonuje lotéria pre zaočkovaných a éterom lietajú stotisíce eur. No akosi rýchlo sme zabudli na druhú vlnu (alebo skôr cunami), ktorá okrem tisícok občanov zmietla aj desiatky zdravotníkov, ktorí s hnusobou bojovali v prvej línii. Ich rodiny ostali bez otcov a matiek živiteliek. Navrhovali sme, aby im štát poskytol aspoň aké-také odškodnenie za prácu, ktorú nebohí pre krajinu vykonali. Výsledok? Taký slovenský…," uviedla komora.

