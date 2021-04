Veková hranica na očkovanie sa už znížila na 40 rokov, a to len tri dni potom, ako sa otvorila pre ľudí nad 45. Ministerstvo zdravotníctva zároveň uvažuje nad úplným zrušením vekového obmedzenia. Môže za to aj naškriepená povesť vakcíny od firmy AstraZeneca. Podľa odborníkov sa však nie je čoho báť.

Na sklade máme asi 75-tisíc Astier a do konca apríla príde ďalších 200-tisíc. Koho ňou však budeme očkovať? Vakcína AstraZeneca sa totiž mnohým spája so slovom zrazenina. Odkedy sa správa o možnej súvislosti v polovici marca objavila, Slováci začali panikáriť. V týždni od 13. 3. do 20. 3. sa odhlásilo z termínu alebo nedostavilo na termín očkovania 21 090 ľudí. Až 50 % z nich malo dostať AstraZenecu. Informáciu potvrdila hovorkyňa Národného centra zdravotníckych informácií Veronika Bauch.

Tvorbu krvných zrazenín ako „zriedkavý vedľajší účinok“ vakcíny potvrdila vo svojom stanovisku aj Európska lieková agentúra (EMA). Podotkli však, že jej prínos stále významne prevyšuje nad vedľajšími účinkami. Slovko zriedkavý je v stanovisku veľmi dôležité. „Prípady vzácnych krvných zrazenín, ktoré skúma Európska lieková agentúra v súvislosti s vakcínou AstraZeneca, sú závažné, ale extrémne zriedkavé," uviedlo ministerstvo zdravotníctva.

Presnejšie čísla dali dokopy analytici z Dáta bez pátosu: „Tak s AstrouZenecou - registrovanou vakcínou je problém, lebo bolo 222 podozrení na zrazeniny a 30 podozrení na úmrtie zo zrazeniny pri 34 mil. podaných vakcín AstraZeneca. Po zaočkovaní 1,7 mil. Slovákov budeme mať aj my 2 zrazeniny.“

Toto číslo si však treba porovnať s tým, koľko ľudí na covid u nás zomrie. „Za týždeň máme 700 úmrtí, za apríl za 11 dní už 1 100. Ale vakcína je smrť. Robíte štatisticky presne to isté, ako keby ste prestali chodiť do roboty a všetky peniaze dali do lota a manželke povedali, že teraz budete chodiť po peniaze na poštu, lebo idete vyhrať,“ píšu analytici.

Treba si uvedomiť, že zrazeniny spôsobujú aj iné veci ako vakcína. „Tromboembolická príhoda, teda tvorba krvných zátok, sa vyskytuje u ľudí , ktorí ochoreli na covid v 16,5 %, pri hormonálnej antikoncepcii do 0,12 %, u fajčiarov v 0,18 % a pri očkovaní v 0,0004 %. Takže keď ochoriete na covid, máte 40-tisíc krát vyššiu šancu na tromboembóliu ako pri očkovaní,“ uviedla anestéziologička Katka Galková z nitrianskej nemocnice.

Ktorá vakcína je teda najlepšia? Šéf Inštitútu zdravotných analýz Matej Mišík potvrdil to, na čom sa zhodujú aj ostatní odborníci: „Najlepšia vakcína je tá, ktorú môžete dostať hneď."

