ANKETA Slovákom sme dali ochutnať JEDLÝ HMYZ: Ich reakcie nás zaskočili! Chutí to ako...

Možno ste to nevedeli, no v Európskej únii boli dodnes schválené tri druhy hmyzu, ktorých konzumácia je celkom bezpečná. Jedenie hmyzu je v mnohých častiach sveta celkom bežné, u nás tomuto alternatívnemu zdroju bielkovín sa zatiaľ neprišlo na chuť. Podľa lekára to však môže mať aj veľké pozitíva a je na čase zahodiť predsudky. Nikto, ani EÚ, vás však jesť hmyz určite nútiť nebude, ubezpečuje rezort zahraničných vecí.