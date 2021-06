Minister Vladimír Lengvarský (51) pred pár dňami predstavil reformu, ktorou chce slovenské zdravotníctvo priviesť do 21. storočia. O niečo podobné sa pritom už pred dvoma rokmi snažila Andrea Kalavská (43). Jej stratifikáciu vtedajšie politické špičky zmietli zo stola, po čom rezignovala na post ministerky. V rozhovore pre Plus JEDEN DEŇ povedala, čo si myslí o súčasnej reforme, čo radí ministrovi Lengvarskému, ale aj aký je jej názor na očkovanie z pozície lekárky.

Prečo je reforma potrebná a čo hovoríte na návrh ministra Lengvarského?

- Slovensko v súčasnosti potrebuje reformu, potrebovalo ju už, keď som bola ministerka a opakovane som na to upozorňovala, pretože naše zdravotníctvo je v tomto stave neudržateľné. Potrebujeme reformu ústavnej aj ambulantnej starostlivosti. Nie je možné, aby pacient blúdil systémom, hľadal si lekárov, hľadal si, kde ho zoperujú. Tiež nie je možné, aby v každej, aj tej najmenšej nemocnici, robili všetky výkony. Musí sa zadefinovať, kde bude nemocnica a čo bude poskytovať. Cieľom je to, čo sme chceli aj my – aby pacient neblúdil v systéme a aby každý dostal špičkovú zdravotnú starostlivosť. Podľa toho, čo som mala možnosť počuť, ideovo sa mi reforma ministra Lengvarského zdá identická, ako sme my navrhovali. V skratke - ústavná zdravotná starostlivosť sa má rozdeliť - kto, kde a čo bude poskytovať. Aby náročnejšie výkony boli centralizované a na druhej strane, aby sme mali oddelenia dlhodobo chorých, doliečovacie zariadenia, rehabilitačné zariadenia, kde by pacienti po zvládnutí akútneho stavu mohli byť liečení..

Vaša stratifikácia pred dvoma rokmi nenašla politickú podporu, po čom ste rezignovali na post ministerky. Vtedy bola situácia iná, blížili sa voľby, čo nie je vhodný čas na nepopulárne veľké zmeny. Myslíte si, že teraz sa to už podarí?

- V súčasnosti je situácia úplne iná, na prijatie reformy sú naviazané peniaze z Plánu obnovy. Toto je smutné, prečo na Slovensku musíme všetko robiť na dvakrát? Keby sme reformu prijali už pred dvoma rokmi, mohla už krásne žiť, mohla byť v štádiu implementácie a nemuseli by sme šiť niečo horúcou ihlou len preto, aby sme dostali peniaze z Bruselu. Len dúfam, že reforma bude napísaná dobre, a tiež dúfam, že sa pánovi ministrovi Lengvarskému podarí presvedčiť členov vlády, parlamentu, ale aj poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a celý sektor zdravotníctva vrátane pacientov, že chce pre nich len to najlepšie. Čaká ho ešte dlhá a náročná cesta plná diskusií a vysvetľovania.

Keď sme spolu naposledy hovorili, spomínali ste, že stratifikáciu ste nechali pripravenú v šuplíku na ministerstve a stačí ju vytiahnuť a oprášiť. To sa stalo?

- Také detailné informácie, čo sa deje na ministerstve, už nemám. V každom prípade sme mali kompletne pripravenú stratifikáciu, dlhodobú starostlivosť, zákon o verejnom zdravotníctve. Čiže áno, tieto tri kľúčové zákony, ktorých novelizácia Slovensku veľmi chýba – a videli sme to aj počas pandémie – boli pripravené, stačilo ich oprášiť a použiť. Ale ja skutočne neviem, čo robí pán minister, či oprašuje moje zákony alebo si vytvára vlastné.

V čom sa odlišuje jeho novela od vašej?

- Z dostupných informácií sa mi zdá identická s tým, čo sme chceli aj my.

Minister Lengvarský zdôrazňuje, že žiadna nemocnica nezanikne. Je vôbec možné urobiť efektívnu zmenu bez toho?

- Treba sa na to pozrieť tak, že akú nemocnicu kde potrebujeme. Nemusíme všade robiť špičkové onkologické výkony, môžeme ich robiť v určitých nemocniciach, kde na to máme špičkové vybavenie a odborníkov, ktorí to vedia robiť, a v iných nemocniciach postačí, keď budeme poskytovať základnú zdravotnú alebo ošetrovateľskú starostlivosť. Otázka nie je ani to, koľko budeme mať lôžok, ale čo sa na tých lôžkach bude robiť a kto bude robiť tie výkony.

Čiže ľudia by sa mali pripraviť na to, že nebudú mať všetko „poruke", ale za odmenu nebudú musieť blúdiť v systéme?

- My sme toto chceli. Bude však dôležité, ako to bude napísané, pretože o plánoch sa dá krásne hovoriť, ale keď to máte dať do legislatívnej podoby, je to náročné. Z pozície lekárky môžem povedať, že sa denne stretávam s pacientmi, ktorí keď vedia, že je niekde kvalitný lekár alebo prístroj, veľmi radi pricestujú do väčších miest a dajú sa vyšetriť. Asi nikto nechce, aby sa komplikovaná operácia robila niekde v malej nemocnici, kde ju robia raz za rok. Asi každý si vyberie radšej lekára, ktorý ju robí každý deň. Áno, nebude všetko všade, ale to ani nie je reálne, finančne a personálne to nie je možné utiahnuť. Základná starostlivosť by mala byť dostupná v rozumnom časovom intervale a za tou špecializovanou si bude potrebné zájsť, ale odmenou bude, ako ste povedali, že to bude na oveľa vyššej kvalitatívnej úrovni.

Z pozície lekárky, čo by ste poradili ministrovi, aby do reformy určite dal?

- Aby sa myslelo v prvom rade na pacienta. Lebo na konci dňa všetci budeme pacientmi, a aj keď ste ministrom s armádou úradníkov, musíte myslieť hlavne na pacienta a nie na seba.

