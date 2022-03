Medzinárodný deň žien, ktorý si dnes pripomíname, vznikol pred viac ako sto rokmi a viedli k nemu protesty za volebné práva žien. Dnes síce máme rovnosť pred zákonom, no neplatí to u zamestnávateľov. Muži zarábajú v priemere o štvrtinu viac. Analýza ukázala, že nežnejšie polovičky dostávajú na výplaty o 300 eur menej. Pozrite, v ktorých profesiách sú rozdiely najväčšie.

Slovenské ženy zarábajú o štvrtinu menej ako muži. Potvrdzuje to najnovšia analýza portálu Platy.sk, ktorý patrí do portfólia spoločnosti Profesia. Celkový priemerný plat žien predstavuje 1 323 eur v hrubom. V prípade mužov je to však až 1 751 eur. Rozdiel v týchto hrubých zárobkoch predstavuje 428 eur, teda takmer 25 percent. Kým zamestnankyne v čistom vidia na výplate mesačne v priemere 928 eur, pri zamestnancoch je to 1 228 eur. Podľa priemeru majú muži vo svojej peňaženke každý mesiac o tri stoeurové bankovky viac ako ženy.

Dôvodov je viacero. Platové rozdiely súvisia aj s materskou či rodičovskou dovolenkou. Najvýraznejší rozdiel medzi platmi mužov a žien je vo vekovej skupine medzi 35 až 49 rokov, pričom Slovenky dostávajú o 24 až 26 percent nižšie mzdy. „Kým do odchodu na prvú materskú dovolenku sú rozdiely medzi platmi mužov a žien miernejšie, k prehlbovaniu začína dochádzať práve po ich návrate do pracovného života a tieto výraznejšie rozdiely pretrvávajú ešte niekoľko ďalších rokov,“ informovala analytička WOOD & Company Eva Sadovská.

Ženy tiež pracujú v slabšie platených odvetviach a menej zastávajú riadiace pozície. Tento stav veľmi dobre ilustruje napríklad situácia v oblasti zdravotníctva a sociálnej pomoci. Počet žien pracujúcich v tomto odvetví je vyšší ako v prípade mužov. Kým v prípade žien majú prevahu zdravotné sestry či sociálne pracovníčky, u mužov dominujú lekári. A to je jeden z dôvodov, prečo ženy v zdravotníctve zarábajú o takmer štvrtinu menej ako muži.

Najvýraznejšie rozdiely medzi platmi sú však vo finančných a poisťovacích činnostiach, kde je priemerná mzda ženy až o mínus 36,5 percenta nižšia ako u muža. V oblasti informácií a komunikácie ženy zarábajú o – 28,6 percent menej ako muži. Naopak, rovnaké priemerné platy sú v oblasti administratívnych a podporných služieb.

Pri väčšine profesií je nerovnosť bezdôvodná a neexistuje žiadny dôvod, prečo ženy zarábajú menej ako muži o desiatky percent. Nižšie platy, približne o mínus 25 až mínus 15 percent, majú oproti svojim mužským kolegom napríklad aj predavačky, fotografky či právničky. A takto je to v drvivej väčšine povolaní. Výnimiek, keď v danej profesii žena zarába v priemere viac ako muž, je žalostne málo. Príkladom sú učiteľky na základných školách alebo zubárky.

