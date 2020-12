PCR testami sme za včerajšok odhalili 2043 nových prípadov, antigénmi ďalších 1596. Spolu tak na Slovensku padol rekord denného prírastku 3639 infikovaných novým koronavírusom.

„To, čo robíme posledné dva týždne sa bohužiaľ nedá nazvať inak ako plytvanie času, príležitostí a ľudských životov,“ uviedol analytik Martin Smatana na sociálnej sieti. Drahocenný čas aj ďalšie životy vláda stráca zadávaním nesplniteľných úloh a potom v strese narýchlo experimentuje a improvizuje.

Vláda podľa analytika stojí pred náročným rozhodnutím. Buď ponechá súčasné opatrenia a bude dúfať, že počty sa nebudú zvyšovať, alebo zavedie nové, prísnejšie opatrenia.

„Toto rozhodnutie je obzvlášť akútne nakoľko idú epidemiologicky extrémne náročné sviatky, kde sa budú stretávať ľudia, ktorí sa rok nevideli, v priestoroch kde pri vetraní bude všetkým „zima“ (čiže sa nebude vetrať) a s výraznou podporou vplyvu alkoholických nápojov. Dokonalé prostredie na šírenie vírusu,“vysvetlil Smatana.

Aj tu je však háčik. Ak sa opatrenia sprísnia na tri týždne do Vianoc, ľudia by sa tesne pred sviatkami mohli nahrnúť do obchodov. A to by mohlo po sviatkoch spustiť tretiu vlnu nárastu.

Ak opatrenia sprísnime tesne pred Vianocami, najbližšie dni zbytočne umrú stovky Slovákov. „Ak vieme, že zaokrúhlená smrtnosť na našich dátach je niekde okolo percenta, tak tým že máme denne 2,000 prípadov, tak nám každý deň zbytočne zomiera 12 ľudí. 20 takýchto dní rovná sa 240 odvrátiteľných úmrtí,“vypočítal analytik.

Do úvahy však bral len PCR testy. Spolu s antigénovými by sme sa pohybovali na čísle 21 mŕtvych za deň, čo by za dvadsať dní vysokčilo na 420 zbytočných úmrtí!

„Ťažká voľba. Áno, v dospelom štáte by sme opatrenia zaviedli regionálne, doplnené o intenzívne testovanie v zlých regiónoch, jasnou mediálnou kampaňou a za podpory najlepších odborníkov a vedcov,“ zhodnovil Smatana.

To sa žiaľ u nás nedeje. Deti nepôjdu do škôl ani v zelených okresoch a plány ako sa riadiť semaformi pravdepodobne ostanú len na papieri.