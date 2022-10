Predseda Lekárskeho odborového združenia (LOZ) Peter Visolajský dlhodobo hovorí, že už niekoľko rokov upozorňujú na to, že situácia v našich nemocniaich je veľmi vážna a je potrebné pristúpiť k radikálnym zmenám. Ministerstvo zdravotníctva v spolupráci s rezortom financií avizovali, že situáciu chcú vyriešiť. Včera (10. 10.) ministerstvo financií zverejnilo návrh štátneho rozpočtu na rok 2023. Zatiaľ je však otázke, akú veľkú podporu v parlamente získa a či vôbec, pretože sa začína skloňovať aj možnosť rozpočtového provizória.

Rozpočtové provizórium by však bránilo dodržať záväzok výšky výdavkov na obranu a peniaze by chýbali aj v pláne obnovy. Upozornilo na to ministerstvo financií v komentári k navrhnutému rozpočtu. Analytik Martin Smatana je z návrhu rozpočtu zdesený a sám priznal, že taký hrozný návrh ešte nevidel. "Doteraz som sa vyhýbal priamemu komentovaniu samotného rozpočtu," priznal Smatana na sociálnej sieti. Avšak tentoraz spravil výnimku a musel sa k nemu vyjadriť.

Ak by bol ministrom financií on, robil by veci úplne inak. „Ak by som bol minister financií a chcel by som, aby lekári, ktorí podali výpovede ich nestiahli a ešte k nim vyhecoval pár stoviek ďalších výpovedí, zostavím presne takýto rozpočet,“ komentoval návrh. Navrhované navýšenie výdavkov poisťovní je 130 miliónov eur, čo je extrémne nízka suma oproti tomu, čo ministerstvá nasľubovali. "Len navýšenie miezd bude pritom budúci rok podľa návrhu stáť 394 miliónov eur, čo je nižšia suma ako pôvodne deklarovali, lebo pochopiteľne na ambulantných zdravotníkov "zabudli" a dali im len prirodzené navýšenie," vytýka analytik.

Smatana poukazuje aj na to, že ak by sa aj zarátali všetky rezervy a úsporné opatrenia, v rozpočte chýbajú stovky miliónov eur. "Už tento rok pritom skončia zdravotné poisťovne v strate vyše 200 mil. eur a štátne nemocnice k ním pridajú ďalšiu stovku," poukazuje na straty. Všetci dobre vieme, že okrem rekordného nárastu miezd v sektore nás už o pár mesiacov čaká aj rekordná inflácia či extrémne nárasty cien energií.

"Budúci rok nás čakajú rekordné výdavky. Tie však ministerstvo financií prakticky nevykrýva a čo bude s nami, ak tento návrh prejde, to neviem. Nárasty čakacích lehôt? Štrajky zdravotníkov? Nárast odvrátiteľných úmrtí? Prepad na úroveň Rumunska? S týmto rozpočtom pravdepodobne všetko menované a viac. Neskutočná hanba všetkým, ktorí sa podpísali pod tento návrh rozpočtu," komentuje znechutený Smatana.

