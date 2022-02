Hoci z hľadiska medzinárodného obchodu nepredstavujú Ukrajina a Rusko významných partnerov pre Slovensko, pri niektorých strategických surovinách sme na dovoze z týchto krajín doslova závislí. Do Ukrajiny smerovalo v roku 2020 asi percento nášho vývozu a prichádzalo pol percenta dovozu. Rusko je o niečo významnejšie, zo slovenského exportu tam smerovalo asi 1,6 %, ruský import tvoril asi 3 %.

Dôležitejšie než percentá, je v tomto prípade pozrieť sa na to, čo vlastne dovážame. Závislí sme najmä plyne a rope. „Prípadné zastavenie ekonomickej spolupráce by tak mohlo Slovensku spôsobiť problémy s dodávkami plynu, ropy, ale aj jadrového paliva,“ upozornil analytik Slovenskej sporiteľne Matej Horňák. Až vyše 90 % plynu na Slovensku pochádza z Ruska, pri rope a ropných produktoch je to približne 60 %.

Európska centrálna banka prepočítala, aké ekonomické straty by utrpeli členské štáty EÚ už pri obmedzení ruských dodávok plynu o 10 percent. Ukázalo sa, že Slovensko by na to doplatilo najviac spomedzi všetkých krajín. Privreté ruské plynové kohútiky by znamenali pokles ekonomického výkonu Slovenska asi o 1,6 percenta. Nasleduje s výrazným odstupom Rakúsko (-1,22 %) a Portugalsko (-1,15 %). V prípade Slovenska dôležitú úlohu zohráva štruktúra ekonomiky a potreba energií. Tá je najvyššia v odvetviach ako výroba a spracovanie základných kovov, ťažba a dobývanie, ale aj výroba papiera, chemických produktov či výrobkov z dreva.

Minister hospodárstva Richard Sulík (SaS) včera po vláde povedal, že dodávky plynu z Ruska zatiaľ neboli obmedzené. „Pravidelne robievame stres testy. Plynu v zásobníkoch je dosť. Samozrejme zásoby poklesli, lebo je koniec februára. Takisto dodávky plynu zatiaľ fungujú, neboli obmedzené,“ informoval Sulík. Náročné to podľa neho bude budúci rok, keďže zásobníky sa plnia v lete.

V prípade ropy je riziko výpadku nižšie, pretože zásobovanie je možné aj južnou trasou cez ropovod Adria, ktorý ide cez územie Maďarska a Chorvátska a ústi v prístave Omišalj. Tam vedia tankery priviezť ropu prakticky odkiaľkoľvek zo sveta. „Ak by boli dodávky ropy obmedzené, čo momentálne nie sú, Slovensko má v zásobníkoch ropu na 90 dní. A ak by aj tá sa minula, tak mám prisľub od Slovnaftu, že cez ropovod Adria bude prichádzať dostatočne veľké množstvo,“ vyjadril sa Sulík.

Keďže v jadrových elektrárňach vyrábame vyše polovicu elektrickej energie, kľúčové je pre nás jadrové palivo. „Elektrárne majú zásoby na dostatočne dlhý čas a podnikajú kroky, aby sa to ešte viac zlepšilo,“ ubezpečil Sulík.

