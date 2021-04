Analytici z Dáta bez pátosu to už nevydržali. Nepáči sa im, že vláda neuvoľňuje opatrenia tak, ako to sľubuje v covid automate a aj to, že stále núti občanov chodiť na testovanie každých 7 dní.

Slovensko je aktuálne podľa covid automatu v bordovej farbe. Momentálne chodia na test takmer všetci Slováci každý týždeň. I napriek zlepšujúcej sa epidemickej situácii to tak má ostať aj naďalej. Odborníci sa opierajú o jednu hodnotu, a síce tzv. reprodukčné číslo, teda koľko ľudí nakazí jeden infikovaný. To sa aktuálne drží mierne pod jednotkou, no oproti minulým týždňom mierne stúplo.

Na to zareagovali analytici, ktorí tvrdia, že ide len o strašenie vrejnosti. Covid automat jesne určuje hodnoty reprodukčného čísla nasledovne - ČIERNA: viac ako 1,15, BORDOVÁ: medzi 1,10 - 1,15, ČERVENÁ: medzi 1,05 - 1,10, RUŽOVÁ: menej ako 1,05. „Od 22. februára máme efektívne reprodukčné číslo pod hodnotou 1,00. Máme ho pod hodnotou 1,00 už 8 týždňov a 2 mesiace. Občan potrebuje počuť pravdu a nie už druhý týždeň vyplakávanie, že "nám reprodukčné číslo rastie". Minulý týždeň, a aj tento týždeň bolo pri šiestich klesajúcich parametroch a pri šiestich dobrých správach opäť kľúčovým hráčom jeho veličenstvo rastúce efektívne reprodukčné číslo. To číslo je na takej hodnote, že podľa neho by sme mali byť v žltom stupni ostražitosti o 3 stupne nižšie ako sme teraz v bordovej v II. stupni varovania," uvádzajú Dáta bez pátosu.

Upozornili, že už to bude desiaty týždeň poklesov všetkých dôležitých parametrov, ktoré covid automat sleduje. „Okrem poklesu počtu infikovaných, poklesu počtu hospitalizovaných, poklesu pozitivity PCR testov pod magických 10%, poklesu AG testov na hodnotu ich "spoľahlivosti" (0,3), poklesu počtu ventilovaných pacientov by ste mohli mať dobrý pocit aj z dobrého počasia a z toho, že po Veľkej noci (opäť napriek strašeniu, obavám a hrozbám) sme si to nepokazili," zdôraznili. Na základe dát sa preto vlády pýtajú, prečo ešte Slovensko nie je v červenej farbe.

Najhoršie regióny by naďalej zostali v bordovej fáze, no v tých s lepšou situáciou by prišli uvoľnenia, ktoré si podľa anlytikov ich občania zaslúžia vďaka dobrému správaniu „Bolo to súčasťou zmluvy s občanmi a po 120 dňoch lockdownu je to namieste. Ale Vy ste sa po komunikácii Epiteamu a pána Mikasa rozhodli láskavo ponechať niektoré opatrenia z bordovej farby. Ďakujeme. Rovnako ste sa rozhodli Slovensko do červenej fázy neposunúť. Dovolili ste uvoľniť fitnescentrá a terasy gastro prevádzok. Nič viac," dodali.

Anketa Mali by sa už uvoľniť niektoré opatrenia? Áno, už to trvá príliš dlho. 74% Áno, ale nech o tom rozhodnú odborníci. 7% Neviem, mne je to jedno. 1% Nie, netreba sa unáhliť, aby to nedopadlo ako po Vianociach. 18% Ďakujeme Váš hlas bol započítaný

Článok pokračuje na ďalšej strane: Čo by nám prniesol prechod do červenej farby + ostrá kritika vlády: Ste posadnutí testovaním! »»»