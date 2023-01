Informáciu pre TASR potvrdil prezident asociácie Marián Šóth. Zväz ambulantných poskytovateľov (ZAP) zatiaľ žiada členov o trpezlivosť. Verí, že vláda dodrží sľub a dofinancuje ambulantný sektor. ASL svojich členov v piatok informovala, ako majú v prípade nedofinancovania sektora od 1. februára postupovať.

Asociácia aktuálne čaká na oficiálne stanovisko rezortu zdravotníctva a zverejnenie vyhlášky o prerozdeľovacom mechanizme pre zdravotné poisťovne. "To má termín 15. januára," priblížil Šóth. "Všetci sa tvária, že pacient nemá platiť, ale bohužiaľ, nám energie nikto neuhradí," dodal.

ZAP pripomína, že situácia je naozaj kritická a žiada si urýchlené riešenie. "Očakávame, že vláda dostojí sľubom, ktoré sme dostali, a nájde prostriedky na dofinancovanie a riešenie energetickej krízy v ambulantnom sektore tak, aby sme mohli poskytovať zdravotnú starostlivosť aspoň na takej úrovni ako doposiaľ," uviedla pre TASR výkonná riaditeľka zväzu Naďa Trenčanská Bedušová.

Podotkla, že naďalej prebiehajú rokovania na úrovni ministerstva zdravotníctva aj na úrovni zdravotných poisťovní. "Naši členovia sa teda zatiaľ snažia situáciu preklenúť pomocou rôznych krátkodobých úverov a čakajú na výsledky našich jednaní," ozrejmila.

Otázka zavádzania spoluúčasti pacienta podľa Trenčanskej Bedušovej nateraz nie je pre ZAP prioritou. "Považujeme to za krajné riešenie, ktoré navyše bez úpravy legislatívy nie je možné. Myslíme si, že by tejto téme mala predchádzať široká diskusia. Je dôležité, aby táto zodpovednosť nezostala na pleciach našich poskytovateľov, ale aby za ňu do veľkej miery prebral zodpovednosť samotný štát," doplnila.

