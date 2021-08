Pripraviť deťom každé ráno chutnú a ešte aj zdravú desiatu je niekedy výzva. Pre správny vývoj dieťaťa je to však veľmi dôležité. Výživový poradca tvrdí, že netreba z toho robiť vedu. Dôležité je zapamätať si, aké zložky by mala desiata obsahovať a čomu sa vyhnúť.

Pre rodičov je niekedy ťažké nájsť zdravé jedlo, ktoré by zároveň ich deťom chutilo. Deti totiž obľubujú sladké a čím nezdravšie jedlo je, tým viac im chutí. Preto odborníci neodporúčajú deťom dať namiesto desiatej peniaze. V školskom bufete si za ne zvyknú kúpiť len sladkosti, sladené nápoje, kúsok pizze či biele dopekané pečivo. „Obyčajne sa to končí tým, že je to plné nezdravého tuku, soli a éčok," upozorňuje odborníčka na výživu Zdenka Havettová.

Vhodnou, teda zdravou a energeticky hodnotnou desiatou, ktorá je navyše časovo nenáročná na prípravu, môže byť napríklad celozrnné pečivo s domácou tuniakovou nátierkou alebo doma vyrobený termix. „Dospievajúce deti potrebujú dostatočne vyplniť svoje zvýšené nároky na energiu kvalitnou stravou. Ak sa k tomu pripojí pravidelný pohyb a ide o aktívne deti, musíme dbať na dostatočný prísun komplexných sacharidov pre svaly, zdravých tukov pre správnu funkciu hormónov a bielkovín pre zdravé kosti a kĺby,“ vysvetľuje MUDr. Boris Bajer, odborník na zdravú výživu.

Ak pripravujete desiatu do školy, siahnite po zdravšom variante. „Najrýchlejším spôsobom je zabaliť do škatuľky hrsť orechov a sušeného ovocia. Kreativite sa medze nekladú, doma si môžete pripraviť skvelé chuťovky, nátierky, dipy, krekry, muffiny," radí Havettová. Odporúča vyskúšať zeleninu nakrájanú na paličky s rôznymi nátierkami či grilovanú zeleninu s vajíčkom uvareným na tvrdo. Ideálna je podľa nej aj desiatová polievka. „Polievka je základ, hovorievali už naše staré mamy. Len veľmi ťažko nájdeme iný druh jedla, ktorý má pre nás taký veľký prínos v oblasti výživy a celkovej podpory zdravia ako práve polievka," dodáva.

Anketa Pripravujete deťom desiatu každý deň? Áno, každý deň im pripravím niečo chutné 100% Väčšinou, keď nestíham, dám im peniaze 0% Nie, nemám čas pripravovať desiatu 0% Ďakujeme Váš hlas bol započítaný

Ak vaše deti preferujú sladké desiate, pribaliť môžete kúsok čokolády, ovocie alebo doma upečený koláčik. „Preferujte však kvalitnú čokoládu, nie náhrady obsahujúce stužené rastlinné oleje. Naozaj kvalitná čokoláda, ktorá neškodí zdraviu, nikdy neobsahuje glukózovo-fruktózový sirup. Neobsahuje ani žiadny rastlinný olej, ale len pravé kakaové maslo," vysvetľuje Havettová. Skvelou chuťovkou sú aj domáce výživy z ovocia, tyčinky z ovsených vločiek, rôzne ovocné sušené kože, sušené jablká atď.

Netreba zabúdať ani na to, že „jeme aj očami“. Toto u detí platí dvojnásobne, preto by desiata mala vyzerať lákavo. Mala by byť farebná, voňavá a deťom by mala chutiť.

ZOZNAM JEDÁL, ktoré sú na desiatu vhodné a ktoré nie, nájdete na ďalšej strane »»»