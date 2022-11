Vláda na svojom stredajšom rokovaní schválila Memorandum o zlepšení systému zdravotníctva 2022. Ide o požiadavku Lekárskeho odborového združenia (LOZ) v súvislosti s hromadným výpoveďami lekárov. Za vládu by ho mali podpísať premiér Eduard Heger (OĽANO) a minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nominant OĽANO).

Cieľom memoranda je podľa ministerstva zdravotníctva okrem iného vyvinúť systémové kroky najmä k financovaniu zdravotníckych zariadení tak, aby platby zdravotných poisťovní odzrkadľovali reálne náklady na zdravotnú starostlivosť vrátane zohľadnenia ceny práce zdravotníckych pracovníkov. Tiež má riešiť zvýšenie počtu lekárov, sestier a pôrodných asistentiek, podporu vzdelávania v zdravotníctve, reformu vzdelávania lekárov a zabezpečenie mzdovej konkurencieschopnosti Slovenska pri získavaní lekárov.

Ministerstvo zdravotníctva pripomenulo, že schválenie memoranda bolo jedným z nevyhnutných predpokladov na zachovanie kontinuity poskytovania zdravotnej starostlivosti a obnovenie stability systému poskytovania zdravotnej starostlivosti.

Vyše 2100 lekárov siahlo začiatkom októbra po výpovediach pre nespokojnosť so situáciou v zdravotníctve. Neskôr tiež viacerí podali výpovede z decembrových služieb. Lekárski odborári trvali na splnení ôsmich požiadaviek, problém pri dosiahnutí dohody bol najmä v otázke platov. Pokiaľ by k dohode nedošlo, hrozilo, že lekárom v stredu vyprší výpovedná lehota. V reakcii na to viaceré nemocnice prestali objednávať pacientov na plánované operácie od 1. decembra. Hrozilo tiež vyhlásenie núdzového stavu. Vláda a lekárski odborári sa napokon dohodli na sobotňajšom (26. 11.) rokovaní.