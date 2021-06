ČLÁNOK AKTUALIZUJEME

Dnes o 13:00 opäť zasadol ústredný krízový štáb. Zaoberať sa majú vývojom epidemickej situácie, hlavným bodom programu má byť systém kontrol na štátnych hraniciach. Hovorí sa o veľkom sprísňovaní kontrol pri vstupe na Slovensko. „My už máme nastavený covid automat na hranice, spravili sme si podklady a teraz počkáme na rozhodnutie epidemiológov. Oni rozhodnú o pravidlách, ktoré nás čakajú,“ povedal pred zasadnutím prezident policajného zboru Peter Kovařík s tým, že covid automat pre hranice je veľmi podobný covid automatu, ktorý dnes rozhoduje o farbách okresov.

Oproti súčasným podmienkam tak môže prísť k veľkým zmenám. „Teraz sme v zelenom pásme, takže 5 hodí cez deň a 3 hodiny v noci a naviac máme 2 hodiny v aktívnej kontrole, kedy kontrolujeme každé jedno auto a tie časy sa posúvajú, aby sme nevytvárali stereotyp a aby ľudia neobchádzali hranicu,“ dodal Kovařík. Ak odborníci rozhodnú, čakajú nás 24-hodinové kontroly 7 dní v týždni a zatvotenie až polovice hraničných priechodov. „Neviem to vylúčiť, že príde taká požiadavka. Sme pripravení behom 2-3 dní. Pri takom režime by sme zatvárali niektoré priechody, aby sme to dokázali. Asi tak polovičku,“ prezradil šéf polície.

Dôležitý je aj návrat e-karantény a získavanie dát, odkiaľ ľudia na Slovensko prichádzajú. Dáta môže z hľadiska zákona získať z roamingu len Národné centrum zdravotníckych informácií a od nich potom na základe dohody polícia. „Ak chceme byt efektívni pri kontrolách na hraniciach, musíme vedieť odkiaľ tie osoby prichádzajú. Z dát je vidieť, v ktorej krajine sa osoba nachádzala, ale nie presné miesto, kde bola,“ dodal.

Štátny tajomník ministerstva zahraničných vecí Martin Klus podotkol, že dôležitá bude aj vyriešiť situáciu ohľadom pendlerov a čo bude pri prekračovaní hraníc s deťmi do 12 rokov. „Musíme spraviť viac ako máme dnes, keď si ľudia hovoria na ktorých priechodoch sa kontroluje a na ktorých nie,“ tvrdí. Na príchod na Slovensko teda budú ľudia pravdepodobne potrebovať buď potvrdenie očkoovaní alebo negatívny PCR test a nástup do karantény.

