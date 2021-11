Od pondelka platí na Slovensku tzv. lockdown pre neočkovaných. Tí budú môcť chodiť len do tzv. esenciálnych obchodov ako potraviny či lekárne a nebudú môcť chodiť do nákupných centier. Obchodné reťazce však protestujú - mnohé potraviny a lekárne sú práve v nákupných centrách.

Nový COVID automat výrazne sprísňuje opatrenia pre nezaočkovaných v červenej, bordovej a čiernej farbe, teda momentálne vo všetkých okresoch. Neočkovaným sa úplne znemožňuje prístup do obchodných domov, a to aj k tzv. esenciálnym - teda pre život nevyhnutným prevádzkam alebo tovarom. Ide o predajne potravín, drogérie, lekárne, ambulancie lekárov, prípadne prevádzky poskytujúce terapiu osobám so zdravotným postihnutím. Upozornila na to Slovenská aliancia moderného obchodu, ktorá združuje najväčšie obchodné reťazce na Slovensku. „Podľa súčasného znenia zverejnenej vyhlášky tak zostane zablokovaná výrazná časť lekární pre väčšinu obyvateľov Slovenska, vrátane tých, ktoré sú inak bežne otvorené aj počas víkendových dní,“ povedal Martin Krajčovič, predseda SAMO.

Reťazce vnímajú ako problematickú aj reguláciu zvýšenia počtu metrov štvrocových na zákazníka z 15 m2 na 25m2. „Nemáme vedomosť, že by v niektorej inej krajine platili takto striktné pravidlá na vstup do predajní s esenciálnym tovarom. Nie je ani nikde preukázané, že v obchodoch prichádza k šíreniu vírusu, naopak, pre prísnu disciplínu v rámci obchodov, špeciálne s esenciálnym tovarom, patria tieto prevádzky celosvetovo k najbezpečnejším,“ vysvetlil predseda SAMO.

Obchodníci sa tiež obávajú ďalších útokov antirúškarov, keďže tí sú väčšinou nezaočkovaní a po novom sa dostanú už iba do obchodov s esenciálnym tovarom. Navyše, sprísnenie regulácie ohľadom metrov štvrocových na zákazníka, môže spôsobiť rady pred obchodmi, v zlom počasí a navyše v náročnom predvianočnom období. môže zapríčiniť ešte väčšiu nervozitu, ktorá býva živnou pôdou pre provokatérov. „Z vyššie uvedených dôvodov preto SAMO dôrazne žiada o urgentnú zmenu súčasného znenia vyhlášky tak, aby bol umožnený prístup do obchodných domov aj osobám mimo režimu OP, pokiaľ sa jedná o návštevu esenciálnych prevádzok. Zároveň žiada o úpravu, ktorá ponechá 15m2 na zákazníka v rámci predajní s esenciálnym tovarom,“ dodal Krajčovič.

Ďalším problémom je testovanie zamestnancov. Obchodníci upozorňujú, že pri obrovských počtoch zamestnancov budú mať problém zohnať dostatok testov na trhu. „Iba naši obchodníci majú viac ako 30 tisíc zamestnancov. Nielenže sú testy v dostatočnom počte nedostupné, ale aj keby boli, vylúčená je ich distribúcia na všetky pracoviská obchodníkov do pondelka, 22. 11. 2021,“ vyjadril sa Krajčovič.

