Odborníci dlho avizovali potrebu úpravy covid automatu. Meniť by sa mala aj testovacia stratégia. Momentálne chodia na test takmer všetci Slováci každý týždeň. Do budúcna by sa testovanie malo zameriavať na najviac rizikové skupiny.

Situácia sa aj naďalej zlepšuje, ubúda bordových okresov a pribudol aj jeden ružový - Sobrance. Zdroj: spravy.rtvs.sk/

Premiér Eduard Heger sa poďakoval Slovákom za zlepšujúcu sa epidemiologickú situáciu. Napriek tomu sa odborníci obávajú reprodukčného čísla, teda koľko ľudí nakazí jeden infikovaný. To sa drží mierne pod jednotkou, no oproti minulým týždňom mierne stúplo. Odborníci chceli počkať s ďalším uvoľňovaním, ale vláda sa rozhodla otvárať.

„Od budúceho pondelka príde k uvoľneniu terás reštaurácií,“ povedal Heger (OĽANO). Zároveň sa otvoria fitnescentrá s maximálnou kapacitou šesť osôb či jedna osoba na 15 metrov štvorcových. Podmienkou bude preukázanie sa testom.

Téma otvárania a zatvárania reštaurácií a barov podľa ministra financií Igora Matoviča (OĽANO) na jeseň spôsobila naštrbenie vzťahov v koalícii. „Naozaj to predstavuje riziko, či už otváranie terás alebo fitnescentier,“ povedal. Richard Sulík (SaS) pripomenul, že je to o zodpovednosti ľudí.

„Dovolím si pripomenúť našich zdravotníkov, ktorí sú stále v nasadení,“ uviedol minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský.

Dobrou správou je zaočkovanosť Slovákov nad 18 rokov aspoň prvou dávkou vakcíny na 22 % populácie. V domovoch sociálnej starostlivosti je už očkovaných 86 % klientov. Situácia sa zlepšuje a môžeme prejsť do ďalšej fázy. Šéf Inštitútu zdravotníckych analýz Matej Mišík informoval, že situácia sa zároveň zlepšuje aj v ostatných krajinách.

V nemocniciach je menej hospitalizovaných a klesajú aj príjmy nových ľudí. Zároveň klesajú počty výjazdov sanitiek k pacientom.

Do konca mája k nám príde ďalších 1,5 milióna vakcín. V čakárni na očkovanie je momentálne vyše 160-tisíc Slovákov.

Do škôl sa vráti veľké množstvo žiakov. V okresoch Nitra, Nové Zámky, Sobrance, Topoľčany a Zlaté Moravce sa môžu od pondelka 26. apríla vrátiť do lavíc všetci žiaci základných aj stredných škôl.

Hlavný hygienik Ján Mikas povedal, že v piatok vydá vyhlášku s pravidlami pre otvorenie terás a fitnescentier. Zároveň vyzval ľudí, aby boli zodpovední a tieto prevádzky sa následne nemuseli zatvárať.

