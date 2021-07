Nových prípadov koronavírusu je minimum, no delta mutácia straší celú Európu. Aj preto sa podmienky cesty do zahraničia či návratu na Slovensko neustále menia. Do Chorvátska obyčajne každoročne mieri pol milióna Slovákov, minulý rok ich však pre pandémiu bolo len vyše 200–tisíc. Chorváti preto všetko pripravili tak, aby prilákali čo najviac turistov a aby sa ľudia v ich krajine cítili bezpečne. Aj preto teraz zmenili pravidlá.

My sme k Jadranu vycestovali v posledný júnový víkend. Mestá boli vtedy vyľudnené, pláže prázdne a stretli sme len občanov okolitých krajín. Dnes sa už síce sezóna začala, ale krajina preľudnená zatiaľ nie je. Korony sa tam naozaj nemusíte báť. Horšie je to s meniacimi sa podmienkami na hraniciach! Ešte pred pár dňami ste sa do Chorvátska dostali iba s občianskym preukazom. Od 1. júla, po zavedení covid pasov, však už musíte mať pri vstupe do krajiny negatívny test, potvrdenie o prekonaní covidu či o očkovaní. Preto sa na hraniciach začali tvoriť niekoľkohodinové kolóny. Pred cestou do Chorvátska si vždy skontrolujte aktuálne podmienky vstupu.

Keďže turizmus tvorí až 20 percent ekonomiky Chorvátska, vlani tento hlavný ťahúň zaznamenal poriadnu ranu. Aj preto sa Chorváti tento rok snažia dobehnúť zameškané. Tamojšie úrady sa na letnú sezónu začali pripravovať už v januári. Zamerali sa na očkovanie bežnej populácie i pracovníkov cestovného ruchu. Prijaté opatrenia a zlepšujúca sa epidemická situácia už prinášajú ovocie. „Za prvých 5 mesiacov navštívilo Chorvátsko takmer 12 000 slovenských turistov, čo je 3,5-krát viac ako v rovnakom období v minulom roku,“ uviedol Dubravko Miholić, riaditeľ zastúpenia Chorvátskeho turistického združenia pre Česko a Slovensko.

Počas našej návštevy Chorvátska sme sa presvedčili o tom, že krajina naozaj nič nenechala na náhodu. Platia podobné pravidlá ako u nás. Pripravte sa na rúška v obchodoch, na pumpách či na staniciach a v dopravných prostriedkoch. Na pláži, počas prechádzky mestom či pri obede v reštaurácii ich od vás nikto nebude chcieť. Čašníci musia nosiť rúška, aj keď výnimky sa nájdu. „Ukážem vám jedálny lístok? Poďte k nám, tu nedostanete covid. Majiteľ je očkovaný a ja som covid prekonala,“ vítala nás na Makarskej riviére s úsmevom čašníčka Ivana (19).

V Chorvátsku je zaočkovaných viac ako 40 % dospelej populácie vrátane 70 000 pracovníkov v oblasti ubytovania a pohostinstiev. K očkovaniu dostali prístup aj súkromní poskytovatelia ubytovania.

