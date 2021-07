Počet prípadov nového koronavírusu u nás mierne rastie, pravdepodobne to súvisí s návratom dovolenkárov. Na umelej pľúcnej ventilácii je menej ako desať pacientov. Počet prípadov v okolitých krajinách, s výnimkou Poľska, mierne rastie. V stredu o aktuálnej epidemiologickej situácii informoval šéf Inštitútu zdravotných analýz Matej Mišík.

Situácia na Slovensku je podľa jeho slov zatiaľ dobrá. Od pondelka 19. júla budú podľa COVID automatu všetky okresy v stupni monitoring, teda v zelenej farbe.

„Vývoj v okolitých krajinách je pre nás varovaním," reagoval na vývoj situácie v okolitých krajinách minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nominant OĽANO). Najvyššie počty prípadov pritom zaznamenal Cyprus, Spojené kráľovstvo, Holandsko, Španielsko, Portugalsko, Grécko a Rusko.

V Európskej únii je podľa MZ SR zaočkovaných aspoň jednou dávkou vakcíny proti ochoreniu COVID-19 54 percent obyvateľstva a druhou dávkou 40 percent obyvateľov.

Na Slovensku je nechránených, teda nazaočkovaných 39 percent ľudí vo veku od 50 rokov. Vo vekovej skupine od 50 do 59 rokov nie je zaočkovaných 353.000 ľudí. Vo veku od 60 do 69 rokov nie je vakcínou chránených 272.000 ľudí. Vo vekovej skupine od 70 do 79 rokov je nechránených 132.000 osôb a vo veku od 80 rokov nie je chránených 92.000 ľudí. Plne zaočkovaných je 32 percent obyvateľov Slovenska.

Ako ďalej minister uviedol, Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR stále nedostalo financie na očkovaciu kampaň. Podľa Lengvarského však pracujú aj na iných modeloch kampane. Tiež reagoval na protesty niektorých občanov proti lekárom, bude ich monitorovať polícia.

Šéf rezortu zdravotníctva takisto povedal, že sa vyjadrí k rozhodnutiu Ústavného súdu (ÚS) SR, ktorý by mohol pozastaviť účinnosť vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR o režime na hraniciach až potom, čo sa oboznámi s rozhodnutím. „Tí, ktorí odcestovali, sa nemusia báť," ubezpečil.