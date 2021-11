Minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský potvrdil, že momentálne zasadá konzílium, ktoré mení covid automat. Dokumenty majú byť predstavené zajtra a nové sprísnené opatrenia by mali byť spodľa neho chválené už v utorok na vláde.

Minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský si myslí, že nové opatrenia zodpovedajú tomu, čo v tejto chvíli potrebujeme.

„Dohoda s pánom premiérom je, že pokiaľ bude treba prísnejšie opatrenia, tak budú prijaté," uviedol dnes v relácii V politike na TA3. Nevylúčil však, že v nasledujúcom období by mohli byť prijaté lokálne lockdowny.

Hneď na úvod relácie opäť vyzval všetkých ľudí, aby sa dali zaočkovať. „Pri súčasnom percente zaočkovanosti nie je táto situácia ničím výnimočná. Chcel by som poďakovať zdravotníkom a vyzvať ľudí, aby sa očkovali,“ reagoval na aktuálne vysoké čísla Lengvarský.

Pri téme kontroly OTP dokladov v zamestnaní zdôraznil, že cieľom je, aby sa ľudia očkovali a nie testovali. Zároveň vylúčil, že by sa znovu otvorili mobilné odberné miesta na antigénové testovanie. „Testovanie vás neochráni. My nechceme, aby sa ľudia testovali – my chceme, aby sa očkovali,“ vysvetlil.

Tretia vlna pandémie podľa neho zatiaľ nie je horšia ako druhá. Poukázal na to, že dôležité je sledovať najmä stav v nemocniciach a nie počet infikovaných. „Pokiaľ máte v nemocniciach tisícku, tak sa nič nedeje,“ dodal s tým, že hranica 3000 ľudí v nemocniciach je už kritická (aktuálny počet hospitalizovaných je vyše 2600 ľudí).

„Dnes sú otvorené školy, beží ekonomika, áno, máme len 50% populácie zaočkovaných a to je náš problém,“ povedal. K povinnému očkovaniu má však minister zatiaľ rezervovaný postoj. "V prípade ozbrojených síl či kritickej infraštruktúry, je možné o povinnom očkovaní baviť," dodal.

