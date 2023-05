Starobní dôchodcovia na Slovensku už v máji dostávajú prvé rodičovské dôchodky. Na piatkovej tlačovej besede o tom informoval dočasne poverený minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak (Sme rodina).

„Rodičovský dôchodok podporuje zásluhovosť," povedal minister. Maximálna suma rodičovskej penzie pre jedného rodiča od jedného dieťaťa v tomto roku dosiahne 21,80 eura mesačne, teda za celý rok 261,60 eura. Rodičovský dôchodok vyplatí Sociálna poisťovňa v tomto roku v jednej úhrnnej splátke. Od roku 2024 ho už bude poisťovňa vyplácať mesačne vopred, vždy v pravidelnom opakujúcom sa termíne.

Minister práce a sociálnych vecí upozornil na to, že priznanie rodičovského dôchodku nezníži deťom dôchodok, ani deťom nezvýši sociálne odvody. Nárok na rodičovský dôchodok podľa neho nevznikol 240-tisíc penzistom a nárok na rodičovskú penziu bude Sociálna poisťovňa ešte individuálne posudzovať 60-tisíc dôchodcom do konca septembra tohto roka.

Generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne Michal Ilko poukázal na to, že rodičovský dôchodok už dostalo 201-tisíc penzistov. Priemerný rodičovský dôchodok od všetkých detí v tomto roku podľa neho dosahuje 306,20 eura.

Najväčšiu skupinu poberateľov rodičovskej penzie tvoria dôchodcovia, ktorí dostanú rodičovský dôchodok v pásme od 240 eur do 360 eur. Maximálny rodičovský dôchodok, ktorý Sociálna poisťovňa vyplatí z príjmu jedenástich detí, tvorí 2 304 eur. Naopak, najnižšia rodičovská penzia predstavuje 1,20 eura.

Pracujúce deti môžu vo forme rodičovského dôchodku odviesť každému rodičovi na penzii 1,5 percenta z ich hrubého platu resp. vymeriavacieho základu. Pri výpočte sumy rodičovskej penzie sa vychádza z príjmov dieťaťa spred dvoch rokov. Suma rodičovského dôchodku je zastropovaná, počíta sa najviac z 1,2-násobku priemernej mzdy na Slovensku. Pri priemernej hrubej mzde za rok 2021 vo výške 1 211 eur maximálny rodičovský dôchodok v tomto roku dosahuje 21,80 eura mesačne pre každého rodiča. Takýto rodičovský dôchodok svojim rodičom môžu dopriať deti, ktorých hrubá mzda alebo vymeriavací základ dosahuje 1 453,60 eura a viac.