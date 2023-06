Pediatri už nevládzu! Ako píšu, k podaniu výpovedí majú niekoľko dôvodov. „V systéme chýba každý piaty pediater a každý druhý z tých, čo pracujú, je dôchodca: na ilustráciu, ak by sa všetci pediatri, ktorí sú v dôchodkovom veku, rozhodli ísť zajtra do dôchodku, zostalo by takmer 600-tisíc detí bez prístupu k pediatrickej starostlivosti. Vekový priemer primárnych pediatrov na Slovensku je 59 rokov," informujú v tlačovej správe.

APS sú dlhodobo zneužívané

Ako ďalej hovoria, služby APS sú podľa nich dlhodobo zneužívané. „APS majú slúžiť ľuďom s akútnym zhoršením zdravotného stavu a až 70 percent prípadov tvoria ťažkosti, ktoré nevyžadujú okamžité riešenie," píšu. „Nežiadame nič iné než to, čo je pre vás všetkých samozrejmosťou – dodržiavanie zákonníka práce, rešpektovanie pracovného času, práva na oddych po práci a práva na ochranu zdravia. Napriek tomu sa NENAŠIEL JEDINÝ POSLANEC V PARLAMENTE, ktorý by našu výzvu a argumentáciu našej spoločnosti, podporenú MZ SR, do parlamentu predložil," vysvetľujú.

Odmietajú slúžiť nad rámec pracovného času

Ako prvý krok podávajú výpovede z dobrovoľných služieb APS. Odmietajú už totiž slúžiť nad rámec pracovného času určeného Zákonníkom práce. Nechcú viac slúžiť bez ohľadu na ich vek a zdravotný stav.

„Áno, všetci by si želali neobmedzený a okamžitý prístup k zdravotným službám, ale je nevyhnutné akceptovať fakt, že primárnych pediatrov niet a v dohľadnom čase ich bude čoraz menej,“ píšu v rozsiahlej tlačovej správe Slovenskej spoločnosti primárnej pediatrickej starostlivosti.

Politici ich nevypočuli

Pediatri tvrdia, že po zverejnení návrhov na zmeny APS sa rozpútali vášne z jednotlivých regiónov, ignorujúce fakty a sledujúce jediný záujem – nenahnevať voličov. „Politici ani spoločnosť nevypočuli primárnych pediatrov, a preto tí využili svoje zákonné právo a začali podávať výpovede zo zmlúv s poskytovateľmi APS. Reakciou sú už teraz neospravedlniteľné zastrašovanie a vyhrážanie lekárom, ktorí podávajú alebo chcú podať výpovede. A pritom nikto iný nenavrhol reálne a uskutočniteľné riešenie situácie," píšu v tlačovej správe.

Už nevládzu

Lekári napriek dlhoročným problémom v našom zdravotníctve tvrdia, že majú k svojmu povolaniu lásku. Na druhej strane starnú a po odchádzajúcich kolegoch už viac nezvládajú preberať nových pacientov. „Desaťročia nikoho nezaujíma porušovanie Zákonníka práce v APS, náš vek, zdravotné ťažkosti alebo preťaženosť. Stúpajú len nároky na nás ako lekárov aj ako podnikateľov, pričom vôbec nie sme slobodnými podnikateľmi. Chceme sa starať o deti Slovenska, umožnite nám to! Využívajte naše kapacity rozvážne," píšu na záver.

