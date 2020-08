Na Slovensku dozrievajú melóny v priebehu leta a práve v týchto dňoch by ich už malo byť dostatok. Aj tie z dovozu môžu byť rovnako kvalitné, ak sa neodtrhnú príliš včas a necestujú k nám polozrelé. Predčasne pozberané melóny na rozdiel od banánov už viac nezosladnú, preto je termín zberu taký dôležitý. Svoju rolu zohráva tiež kvalita dopravy a skladovania. Preto si najskôr melón dobre obzrite.

Môžete si ho kúpiť už nakrájaný, vtedy vidíte, či je dostatočne červený. Ak kupujete dyňu vcelku, riskujete, že vnútri nebude dozretá a sladká. Pozrite si päť jasných znakov, aby ste sa pri nakupovaní melónov v obchode či na trhu nepomýlili.

Vitamínová bomba, ktorá pomôže zdraviu i kráse Doprajte si melóna do sýtosti, na náš organizmus má blahodarné účinky. Obsahuje 90 až 95 % vody a iba 3 - 5 % cukrov. Je teda veľmi nízkokalorický. Dietológovia odporúčajú jeho konzumáciu pri redukcii hmotnosti.

Červený aj žltý melón obsahujú betakarotén, je v nich množstvo vitamínu C, ale aj stopových prvkov, magnézia, fosforu a cennej kyseliny listovej. Látky, ktoré sa nachádzajú v melónoch, pôsobia ako antioxidanty a chránia nás pred rakovinou a srdcovými chorobami.

Odvodňuje nadbytočnú vodu z tela a je vhodný pri obličkových kameňoch. Vláknina podporuje správne vyprázdňovanie, a tak prečisťuje trávenie.

Môžete si nimi tiež ochladiť pokožku a vybieliť pehy od slnka. Šťava z nich pôsobí proti stresu a podľa najnovších zistení dokonca zlepšuje u mužov erekciu!

5 tipov ako si vybrať ten najsladší a najlepší melón

Stopka

Redakčný test denníka Plus Jeden Deň pri kúpe červeného melóna na tržnici. Zdroj: MATEJ KALINA

Nekupujte melón so zelenou stopkou. Znamená to, že ho zbierali, keď ešte nebol zrelý. Stopka na melóne by mala byť suchá a tmavá, prípadne môže mať namiesto stonky priehlbinu. Takýto melón bude dozretý a sladký zároveň.