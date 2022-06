Hlavnou funkciou slnečných okuliarov je ochrana očí pred UV žiarením. Do kvalitných produktov sa preto oplatí investovať – u dospelých, aj u detí.

Menej kvalitné okuliare dokážu totiž iba čiastočne zabrániť prenikaniu nebezpečného UV žiarenia do očí. „Pri lacných slnečných okuliaroch zrenička oka zostane rozšírená, akoby bola v tme. Širokou zreničkou potom slnečné lúče ľahko prenikajú dovnútra oka, kde môžu napáchať škodu,” upozorňuje Kristýna Štěbetáková, optometristka spoločnosti Alensa.sk. „Ak hľadáte kvalitné slnečné okuliare, šošovka by mala byť dostatočne hrubá so špeciálnou povrchovou úpravou tzv. antireflexu, ktorý zabraňuje spätnému odrazu slnečných lúčov do oka,“ vysvetlila odborníčka.

Kristýna Štěbetáková, optometristka spoločnosti Alensa.sk Zdroj: alensa.sk

Ak si vyberiete kvalitné slnečné okuliare, stavte aj na správny dizajn. Prostredníctvom okuliarov dokážete o sebe povedať viac, ako si na prvý pohľad myslíte. „Vďaka širokej ponuke okuliarov si nájdete presne také, aké vyhovujú vášmu temperamentu či typu tváre. Niektoré nedokonalosti tváre nimi dokážete zakryť, alebo naopak, viete upriamiť pozornosť na svoje prednosti. V spolupráci s módnymi expertmi sme navrhli okuliare tak, aby boli moderné a pritom dostupné pre každého,“ hovorí Petr Langer z e-shopu Alensa.sk.

