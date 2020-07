Kliešte sú po komároch druhým najznámejším prenášačom pôvodcov infekčných ochorení na ľudí. Žijú na vidieku aj v mestách, no najčastejšie sa vyskytujú v listnatých a zmiešaných lesoch s dostatočnou vlhkosťou. Nachádzajú sa predovšetkým v tráve a v nízkych krovinách vo výške do 50 centimetrov. Najviac ich je na okrajoch lesov, čistinách a pozdĺž lesných chodníkov

Prichyteného kliešťa treba odstrániť čo najskôr a správne. „Miesto uštipnutia kliešťom nie je vo väčšine prípadov bolestivé. Dôležité je odstrániť celého kliešťa tak, aby ste nezanechali v rane jeho hlavičku a aby ste ho nerozpučili,“ pripomínajú hygienici. Na miesto prisatého kliešťa nie je vhodné nanášať žiadne tekuté ani olejové prípravky. Mohlo by to spôsobiť vyprázdnenie obsahu čriev kliešťa do rany, čím by vzniklo riziko prenosu baktérií alebo vírusov do krvi.

Ideálne je použiť pinzetu a hlavne by ste ním nemali točiť. „Kliešťa odstraňujte pinzetou, ktorú pritlačte čo najbližšie ku koži. Kliešťa vyťahujte pomaly kývavým pohybom bez točenia,“ radia. Po vytiahnutí kliešťa treba zabaliť do papiera a odhodiť či spláchnuť v toalete. „Po vytiahnutí kliešťa kožu v mieste jeho prisatia vydezinfikujte dezinfekciou s obsahom alkoholu alebo jódovej tinktúry. Ak rana po niekoľkých dňoch neustúpi, vyhľadajte čo najrýchlejšie odbornú lekársku pomoc,“ doplnil ÚVZ SR.

